La bouleversante aventure d’Ebenezer Scrooge la veille de Noël, imaginée par Charles Dickens en 1843, sert de point de départ à cette histoire très contemporaine où les fantômes des Noëls du passé, du présent et de l’avenir poursuivent leur œuvre afin d’avoir un effet positif sur le monde. La personne qu’ils espèrent transformer, cette année, leur donne toutefois du fil à retordre.

On ne compte plus les adaptations du célèbre roman de Charles Dickens A Christmas Carol. La transformation de l’avare Ebenezer Scrooge en un vieillard bienveillant, qui désire se racheter et faire du bien autour de lui frappe encore l’imagination près de 200 ans plus tard. Cette nouvelle interprétation est franchement originale et tout à fait dans l’esprit de Noël.

La présence de Will Ferrell et de Ryan Reynolds, qui ont l’air de s’amuser ensemble, est un gros atout. Will Ferrell (l’inoubliable Buddy, dans le classique de Noël Elf) emprunte les traits du Fantôme du Noël présent, qui traverse une crise existentielle. Découragé par la méchanceté sur les réseaux sociaux et les scissions dans la société, il met en doute les efforts déployés depuis près de deux siècles pour améliorer l’humanité. Ce n’est pas peu dire puisqu’avec son vieil ami Jacob Marley (Patrick Page), il se trouve à la tête d’une formidable équipe de production, qui se prépare minutieusement chaque année pour amener une personne à devenir gentille, la veille de Noël.

Malgré les avertissements de Jacob, le Fantôme du Noël présent insiste pour tenter de sauver un consultant en marketing sans vergogne, afin de prouver qu’aucune cause n’est vraiment perdue. Ryan Reynolds (Free Guy, Deadpool) a le charisme nécessaire pour se glisser dans la peau du super manipulateur Clint Briggs, qui n’hésite pas à mentir, peu importe les conséquences sur autrui. Le rusé expert amène le Fantôme du Noël présent à se remettre en question, tout en étant placé devant l’impact de ses propres actions.

Numéros dynamiques et variés

Le réalisateur et coscénariste Sean Anders en met plein la vue dans cette comédie musicale à grand déploiement, où les acteurs principaux (dont Octavia Spencer) chantent juste, mais ne se démarquent pas dans ce domaine. Cela n’enlève rien à leur performance. Les numéros de danse sont dynamiques et très variés (il y a même des claquettes) et les chants sont entraînants, grâce à la contribution de Benj Pasek et de Justin Paul, le célèbre duo de compositeurs et paroliers derrière La La Land et The Greatest Showman.

La comédie va dans plusieurs directions, de façon souvent fort créative. C’est parfois trop, mais aussi très drôle. Avec sa façon inédite de souligner le rôle positif que chacun peut avoir, en faisant de meilleurs choix. Spirited est tout indiqué pour se mettre dans l’esprit des Fêtes.