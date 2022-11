Une poignée d’invités se rendent dans une île privée, où se situe le restaurant du chef réputé Julian Slowik. Les plans de ce dernier risquent cependant d’être perturbés par la présence non prévue d’une jeune femme. Cette soirée risque aussi de virer au cauchemar…

Le restaurant s’appelle Hawthorn. Pour accéder à l’île privée dans laquelle il est situé, les convives, qui acceptent de payer le gros prix pour avoir l’honneur de déguster les plats d’un chef réputé, doivent obligatoirement embarquer sur un bateau qui, après les avoir déposés, disparaît dans la brume. Dès que les distingués invités débarquent en étant accueillis par une directrice aussi rigide qu’étrange (formidable Hong Chau), on sait que ça se passera mal. L’enjeu est de voir comment cette soirée d’enfer se déroulera. Et qui en sortira indemne. Ou pas.

Autour des six tables que compte le restaurant se trouvent des clients de qui le fameux chef Julian Slowik (Ralph Fiennes, impeccable) sait déjà tout, y compris les recoins les plus sombres de leur âme. Parmi eux, une critique redoutée (Janet McTeer), une vedette de cinéma dont il déteste les films (John Leguizamo), et un trio de jeunes hommes ayant fait fortune dans les nouvelles technologies. Incitant les invités à « goûter » les plats qu’il leur offrira plutôt que de les « manger », cet artiste-gastronome repère pourtant rapidement la présence d’une jeune femme, Margot (Anya Taylor-Joy), qui accompagne sans avoir été annoncée Tyler (Nicholas Hoult), un jeune foodie vraiment trop content d’être là.

Le récit est construit autour du menu spécial qu’a conçu le chef pour cette soirée, au fil d’une tension palpable qui s’accentue de plat en plat. Théâtre ou réalité ? La mise en scène qu’a élaborée Slowik, à qui une imposante brigade obéit au doigt et à l’œil, pourrait d’abord laisser croire à une simple envie de livrer des sensations fortes. Mais peut-être pas, finalement…

Mark Mylod, surtout connu grâce à la réalisation de la série Succession, instaure un climat tendu en tirant le maximum de l’espace unique dans lequel se déroule l’intrigue. Et dans lequel les personnages évoluent en permanence. Il en émane d’abord un bon suspense, ainsi qu’une satire féroce de la haute bourgeoisie et de l’élite culinaire.

The Menu (Le menu en version française) est un thriller qui fait peur. Et qui donne quand même faim…

The Menu est à l’affiche en salle.