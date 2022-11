Londres, 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau, refuge des deux amants. Ils y font l’amour, se disputent, se retrouvent et parlent des heures durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-même…

Marc-André Lussier La Presse

Cet exercice de style, tourné en confinement, ravira à coup sûr les amateurs de littérature et de beaux textes. D’autant que ces dialogues, fort bien écrits, sont rendus par deux acteurs au sommet de leur art : Léa Seydoux et Denis Podalydès. Après Roubaix, une lumière, où il plongeait dans un univers plus sombre à travers un (vrai) fait divers sordide, Arnaud Desplechin propose l’une de ces joutes intellectuelles avec lesquelles il aime ponctuer son cinéma.

En portant à l’écran un roman que Philip Roth a publié dans les années 1990, le cinéaste tient le pari de la transposition en écartant d’emblée le souci du réalisme. Avec un esprit on ne peut plus français, il invite le spectateur à entrer dans l’univers de cet écrivain américain installé à Londres en conservant son identité et sa nationalité. Et il orchestre ce face-à-face avec une maîtresse britannique en utilisant la langue de Molière.

Une fois cette convention acceptée, on pourra savourer ces longues discussions entre les deux amants, dont l’enjeu principal est d’évoquer tout ce qui peut nourrir l’inspiration de l’écrivain. Comme si celle-ci devait obligatoirement provenir d’expériences réelles, justifiant ainsi, entre autres, toutes ces aventures sentimentales vécues au fil des ans avec des femmes admiratives de son talent d’auteur. Cela dit, le procédé a quand même ses limites, dans la mesure où le récit semble parfois faire un peu de sur-place.

Même en tenant compte de l’époque dans laquelle cette histoire se déroule, ce portrait du tombeur d’âge mûr pour qui toutes les femmes succombent paraît plus daté. Et ce procès d’un tribunal féministe devant lequel Philip sera jugé, trop caricatural, emprunte les allures d’une tentative forcée de rééquilibrage.

Tromperie est actuellement à l’affiche. Il sera aussi offert sur Crave dès le 13 novembre.