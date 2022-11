La fille gâtée pourrie d’un magnat de l’hôtellerie fait une terrible chute en ski quatre jours avant Noël et ne se rappelle plus qui elle est. Le beau propriétaire d’une auberge, en difficulté financière, vole à sa rescousse.

Danielle Bonneau La Presse

La saison des films de Noël est officiellement lancée sur les plateformes et c’est Netflix qui ouvre le bal avec une comédie romantique comme on les aime, dans le temps des Fêtes. Tout y est : les chansons et les splendides décorations de Noël, les paysages de rêve et les personnages sympathiques qui surmontent des difficultés et tombent amoureux. La recette est suivie à la lettre, avec suffisamment de revirements et d’humour pour soutenir l’intérêt.

Le retour de Lindsay Lohan dans le rôle principal d’un long métrage, le premier depuis une quinzaine d’années, constitue un atout indéniable. Grande vedette au début des années 2000, elle a notamment brillé dans Freaky Friday (Un vendredi dingue, dingue, dingue) et Mean Girls (Méchantes ados), mais son étoile a pâli à la suite de ses démêlés avec la justice et de ses séjours dans des centres de désintoxication. Ce premier de trois films qu’elle s’est engagée à faire avec Netflix montre sa ferme volonté de reprendre sa carrière en main.

Elle se plie au jeu dans le rôle de la richissime Sierra Belmont, dont le moindre caprice est exaucé sans qu’elle lève le petit doigt. Son personnage est de prime abord caricatural, tout comme celui de son fiancé (George Young), un influenceur obsédé par son image sur les médias sociaux. Après qu’ils ont été séparés à la suite d’accidents en haut d’un précipice enneigé, leurs aventures sont plus ridicules les unes que les autres.

La belle héritière, frappée d’amnésie, est recueillie par le séduisant propriétaire d’une auberge menacée de fermer (Chord Overstreet) et sa fillette. Sans ses chics vêtements, qui auraient trahi sa provenance, elle apprend à vivre comme tout le monde (faire un lit n’a jamais semblé représenter un si grand défi...).

Janeen Damian, qui a écrit les scénarios de plusieurs comédies sentimentales de Noël, en est à sa première expérience comme réalisatrice. Elle connaît tous les codes et les exploite à fond. Il faut bien sûr abandonner tout sens critique. Mais pour les amateurs du genre, ce film est comme un dessert décadent. Il est trop riche, mais il fait du bien et réchauffe le cœur.

Sur Netflix