Enquêtant sur la mort suspecte d’un homme survenue au sommet d’une montagne, un détective chevronné en vient à soupçonner la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par l’attirance qu’il éprouve pour elle…

Marc-André Lussier La Presse

La nouvelle offrande de Park Chan-wook, dont les œuvres les plus connues sont Old Boy (Grand Prix du jury au Festival de Cannes en 2004) et Mademoiselle, se démarque des films précédents du cinéaste coréen grâce à une approche davantage axée sur les sentiments intimes.

Décision de partir est un drame policier aux accents hitchcockiens, fortement teinté de romantisme, basé sur l’archétype du flic marié, dans ce cas-ci complètement subjugué par une femme soupçonnée d’avoir assassiné son mari. Bien qu’on admire l’élégance avec laquelle le cinéaste déploie son récit, force est de constater que l’attirance et la passion souterraine qu’éprouvent les deux protagonistes l’un envers l’autre s’incarnent plus difficilement. On peut aussi se perdre dans les circonvolutions d’un scénario qui manque parfois de tonus.

Cela dit, les admirateurs du cinéma de Park Chan-wook retrouveront ici la vision singulière d’un cinéaste qui, une fois de plus, propose une œuvre visuellement splendide, sertie de cadrages somptueux. On appréciera par ailleurs cette idée d’avoir fait du personnage de la veuve suspecte une étrangère ne maîtrisant pas tout à fait la langue coréenne. Cette dernière est en effet interprétée par Tang Wei, une actrice ayant figuré un temps sur la liste noire des autorités chinoises pour avoir joué en 2006 dans Lust Caution, drame historique remarquable d’Ang Lee (qu’on a soudainement envie de revoir !).

Face à elle, Park Hae-il, vu notamment dans Memories of Murder et The Host (deux films de Bong Joon-ho), est à la hauteur, bien que la façon dont l’histoire est construite ne permette pas vraiment aux deux têtes d’affiche de partager une complicité tangible. On regarde ainsi Décision de partir à bonne distance, comme si le courant empathique avait du mal à s’établir entre les personnages et le spectateur.

Lauréat du prix de la mise en scène au Festival de Cannes cette année, Décision de partir (Decision to Leave est le titre international) est à l’affiche en version originale coréenne avec sous-titres français.

