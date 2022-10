Après avoir passé 5000 ans dans une tombe, le puissant Teth-Adam, grand protecteur de Kahndaq, est libéré. La Société de justice d’Amérique est dépêchée pour mettre fin à son retour destructeur. Mais est-il le véritable antagoniste ?

Pascal LeBlanc La Presse

Si Justice League – celui de Joss Whedon, pas celui de quatre heures de Zack Snyder – n’était pas médiocre, on pourrait dire que Black Adam est le Justice League des pauvres.

Plutôt que la Ligue des justiciers, les superhéros sont ceux de la Société de justice d’Amérique. Plutôt que de Steppenwolf et de son armée de paradémons, la menace vient de simples hommes. Plutôt que Superman momentanément malintentionné, Black Adam est l’être invincible qui n’a pas encore compris qui est l’ennemi.

Mais Black Adam n’est pas aussi mauvais que Justice League. D’abord, il se prend beaucoup moins au sérieux. Les pointes d’humour sont pour la plupart réussies. Les moments de fraternité entre héros aussi – ceux entre humains normaux sont toutefois terribles. On en apprend bien peu sur les personnages, mais ils sont en surface assez intéressants pour qu’on les suive dans leur aventure. Les scènes d’action, quoique répétitives, sont impressionnantes par leur vitesse et leur brutalité.

Quant à l’interprétation, elle assez inégale. Pierce Brosnan est charismatique dans le rôle du sorcier Doctor Fate. L’intensité d’Aldis Hodge en Hawkman est démesurée, mais au moins crédible. Dwayne Johnson joue Teth-Adam comme sensiblement tous ses autres rôles, mais avec une retenue exagérée. Bien qu’un peu grognon, il est beaucoup trop détendu pour quelqu’un qui se fait attaquer de toutes parts après un sommeil de 5000 ans. On aime toutefois son apprentissage graduel du sarcasme. Les autres comédiens sont plutôt moyens ou n’ont pas assez de scènes pour se distinguer.

La réalisation de Jaume Collett-Serra ne se démarque d’aucune façon et accorde une belle place aux clichés. Même chose pour la musique. Entendre des mégasuccès des Smashing Pumpkins, Rolling Stones et Kanye West fait l’effet contraire de celui désiré : on décroche à l’écoute de ces pièces que l’on connaît par cœur.

Terminons avec quelque chose que nous n’avons pas vu lors de notre visionnement, mais dont Dwayne Johnson ne cesse d'évoquer en tournée promotionnelle : la scène post-générique. On laisse entendre qu’un affrontement entre Black Adam et un autre personnage surpuissant pourrait avoir lieu. Pourquoi ne pas l’avoir intégré au film ? Premièrement, ce combat aurait fait 1000 fois plus plaisir que celui sans enjeu qui clôt l’interminable troisième acte. Ensuite, l’Univers cinématographique DC (DCEU) n’est pas aussi en santé que celui de Marvel (MCU). Il ne peut se permettre d’attendre au prochain film – et quelques années – pour raviver l’intérêt.

