Des chasseurs de monstres sont réunis à l’occasion des funérailles d’Ulysses Bloodstone, le plus grand d’entre eux et détenteur de la puissante bloodstone. Une chasse meurtrière est organisée dans son domaine avec la pierre magique en jeu.

Pascal LeBlanc La Presse

Ceux qui estiment que les films et les séries des studios Marvel se ressemblent tous trouveront peut-être que leur dernière offrande se démarque davantage. La « présentation spéciale » Werewolf by Night est un savoureux hommage aux films d’horreur des années 1930 et 1940.

Le compositeur Michael Giacchino (The Batman, Coco, Rogue One) réalise ici un premier long métrage – bien qu’il dure moins d’une heure – et son amour du cinéma de genre se sent tout au long. D’abord, le film est en noir et blanc et comporte des effets qui simulent une vieille pellicule. L’ambiance créée grâce à la musique, bien sûr, mais aussi par les jeux d’ombre, les longs plans qui plongent dramatiquement dans le regard terrifié des personnages et le sang qui gicle dans la lentille font à la fois peur et plaisir. Le travail de la directrice photo Zoë White (The Handmaid’s Tale) et de la scénographe Maya Shimoguchi (Hawkeye) est digne de mention.

Le scénario de Heather Quinn et de Peter Cameron, ponctué d’humour noir mais léger, est fort efficace. Puisque l’inspiration vient d’une autre époque, le degré d’épouvante ne peut se comparer à celui des œuvres d’horreur contemporaines, mais l’intensité de la violence surprend pour une production de Marvel.

Le jeu des acteurs est aussi plutôt théâtral. Ils sont volontairement involontairement comiques. Sans surprise, nous avons affaire à des chasseurs de monstres assez excentriques. Sauf peut-être Elsa Bloodstone, fille d’Ulysses, qui a renié ses parents. Laura Donnelly excelle en chasseuse désabusée qui, bien qu’elle exerce le même métier que son père, n’adhère pas du tout à ses valeurs.

Gael García Bernal livre également une brillante performance dans le rôle du timide Jack Russell, qui compte tout de même 100 victimes à son actif. Pas tout à fait à l’aise parmi ce groupe, il présente en quelque sorte le point de vue du spectateur. Rapidement, on s’attache à lui.

Notre plus gros coup de cœur est toutefois réservé à Ted, alias Man-Thing. Nous n’en dirons pas plus, mais on espère le revoir bientôt.