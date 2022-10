Dead for a Dollar

Maria rêve

Bourré de charme (7/10)

Après la mort de celle pour qui elle a travaillé pendant des années, une quinquagénaire décroche un emploi dans le service d’entretien de l’École des beaux-arts et y découvre un lieu fascinant où règnent la liberté, la créativité et l’audace. De nature réservée et discrète, mariée depuis 25 ans, toujours au service des autres, Maria se révélera-t-elle enfin à elle-même ?