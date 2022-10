À New York, dans les années 1930, deux vétérans de la Première Guerre mondiale et leur amie infirmière enquêtent sur les assassinats d’un officier haut placé et de sa fille. Ils se retrouvent au cœur d’une intrigue parmi les plus secrètes et choquantes de l’histoire américaine.

Marc-André Lussier La Presse

En principe, ce nouveau film de David O. Russell (Silver Linings Playbook, American Hustle) aurait dû constituer l’un des grands évènements cinématographiques de la saison. Distribution prestigieuse (dans laquelle on trouve, outre les trois acteurs principaux, Robert De Niro, Chris Rock, Zoe Saldaña, Mike Myers, Rami Malek, Taylor Swift et plusieurs autres) et récit inspiré d’une histoire véridique donnant lieu à une reconstitution d’époque luxueuse, écrit par un cinéaste sachant habituellement bien moduler les différentes tonalités.

Sur papier, tous les éléments étaient ainsi réunis pour que cette production obtienne quasi automatiquement un laissez-passer pour la prochaine cérémonie des Oscars. À l’arrivée, il n’en sera rien. Ou si peu. Parce qu’au-delà de ses qualités techniques (la direction artistique est de toute première classe), Amsterdam s’écrase lamentablement.

Pas assez drôle pour être classé parmi les franches comédies, pas assez dramatique pour tirer de l’intrigue un récit captivant, trop confus pour même susciter l’intérêt du spectateur, Amsterdam est aussi un film trop long. Quand il faut se raccrocher aux qualités esthétiques d’une œuvre, indéniables dans ce cas-ci, pour tromper l’ennui, ce n’est pas très bon signe, convenons-en.

Le constat est d’autant plus dommage à faire qu’en prenant racine dans la rencontre entre trois amis sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, cette histoire avait un bon potentiel au départ. Et en évoquant la montée du fascisme en Allemagne et en Italie, celle-ci comporte des ramifications politiques avec lesquelles on aurait pu établir certaines correspondances avec la réalité politique d’aujourd’hui. Là était sans doute l’intention de David O. Russell, mais son approche n’obtient pas le résultat escompté.

Amsterdam est actuellement à l’affiche.