Après la mort de celle pour qui elle a travaillé pendant des années, une quinquagénaire décroche un emploi dans le service d’entretien de l’École des beaux-arts et y découvre un lieu fascinant où règnent la liberté, la créativité et l’audace. De nature réservée et discrète, mariée depuis 25 ans, toujours au service des autres, Maria se révélera-t-elle enfin à elle-même ?

Marc-André Lussier La Presse

Premier long métrage d’un tandem déjà lauréat d’un trophée César, obtenu il y a deux ans grâce au court métrage Pile poil, Maria rêve est une comédie romantique pleinement assumée, de laquelle émane douceur et bienveillance sans pour cela verser dans le sentimentalisme surfait.

Dans une espèce de contre-emploi, dans la mesure où on lui confie habituellement des rôles de caractère, Karin Viard se glisse à merveille dans la peau d’une femme ayant toujours vécu modestement sa vie, auprès d’un homme qu’elle a épousé il y a 25 ans.

La belle idée de ce film réalisé par Lauriane Escaffre et Yvo Muller, qui en signent également le scénario, est d’avoir orchestré pour leur héroïne Maria deux types de rencontres, dans un cadre plus inusité. En décrochant un emploi d’entretien ménager à l’École des beaux-arts, cette femme plus mûre vit d’abord une sorte de révélation au contact de l’endroit et des étudiants. Soulignons d’ailleurs ici la présence de Noée Abita, formidable dans le rôle d’une artiste conceptuelle dont les installations sont pour le moins originales. C’est un peu comme si, d’instinct, Maria, sans trop bien comprendre ce monde nouveau pour elle, sent bien qu’elle pourra peut-être entamer un nouveau chapitre de sa vie, plus près de sa vérité.

Les cinéastes misent bien entendu sur les situations décalées – et drôles – que les circonstances peuvent engendrer, mais intègrent aussi dans l’histoire une rencontre sentimentale entre deux âmes esseulées (Grégory Gadebois, excellent, incarne le gardien de l’École), racontée de très jolie façon.

Lauriane Escaffre et Yvo Muller n’ont visiblement pas l’ambition de tout réinventer, mais Maria rêve fait partie de ces films bourrés de charme, qui font du bien à l’âme.