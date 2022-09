Un portrait vibrant et percutant (8/10)

Le piratage des ondes de la télévision d’État chinoise par le mouvement spirituel Falun Gong le 5 mars 2002, tel que le raconte et l’illustre des années plus tard le bédéiste Daxiong.

Marc-André Lussier La Presse

Printemps éternel (Eternal Spring est le titre anglais) est ce long métrage qui représente le Canada aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international. À la fois documentaire et film d’animation – un peu comme Valse avec Bachir (Ari Folman) en son temps –, cette production canadienne, tournée en langue mandarine, relate un épisode marquant de la vie du dessinateur chinois Daxiong, aujourd’hui installé à Toronto.

Sans avoir participé directement à l’opération de piratage à laquelle le récit fait écho, le dessinateur fut néanmoins pourchassé par les autorités chinoises à cause de ses accointances présumées avec des membres du mouvement spirituel Falun Gong. Vingt ans plus tard, Daxiong retrace l’histoire de cette opération au cours de laquelle des militants ont voulu contrer la propagande diffamatoire du gouvernement chinois en piratant les ondes de la télévision d’État à Changchun, ville de plus de 7 millions d’habitants située dans le nord-est du pays. Le coup d’éclat fut spectaculaire, mais la répression fut sanglante.

Sous la caméra de Jason Loftus (Ask No Questions), Daxiong met son talent de dessinateur à profit (l’animation est remarquable) pour replonger dans l’histoire, tout en retrouvant quelques-uns des survivants, maintenant exilés en Corée, au Canada ou aux États-Unis. Le choix de l’animation et l’enrobage sous forme de bande dessinée permettent ainsi la stylisation d’un récit qui, autrement, aurait sans doute été trop difficile à montrer tant il comporte son lot d’horreurs.

Printemps éternel comporte d’évidence une forte connotation politique en dénonçant la répression du régime chinois pour toute forme de liberté spirituelle ou religieuse. Au-delà de ce constat, ce long métrage emprunte aussi la forme du portrait vibrant d’un homme contraint au déracinement, qui réévalue sa propre perception d’une opération dont il a déjà douté de la pertinence.

