Synopsis : Un meurtre est commis dans le théâtre où est présentée une pièce d’Agatha Christie, dont l’adaptation pour le grand écran est en cours. Le compétent mais blasé inspecteur Stoppard (Sam Rockwell) et la (trop) enthousiaste nouvelle recrue gendarme Stalker (Saoirse Ronan) enquêtent.

Marissa Groguhé La Presse

L’intrigue débute par l’histoire d’un film basé sur la célèbre pièce de théâtre La souricière, d’Agatha Christie, présentée dans le West End de Londres. Devant notre écran, nous devenons spectateurs d’un film portant sur ce film basé sur la pièce de théâtre. Les trames s’entremêlent.

Ainsi, le scénariste du futur film (captivant David Oyelowo) affirme qu’il ne mettrait jamais de flashbacks dans le long métrage qu’il prépare parce qu’il les trouve de très mauvais goût. Une réplique anodine en soi. Sauf que cette phrase vient interrompre un flashback dans le film que nous, spectateurs, regardons. Et alors qu’il dit : « Et puis quoi encore, un écran qui dirait “trois semaines plus tard ?” »… le procédé nous est servi et on plonge dans un flashforward de trois semaines. Ce genre de savoureux clin d’œil ponctue régulièrement le film.

See How They Run (Coup de théâtre, en français) est savamment monté, de manière à jouer avec notre perception et à épaissir l’intrigue de ce classique « whodunit » (tiré de « who’s done it », qualifiant les œuvres d’énigme). L’univers de la pièce de théâtre vient donner des indices sur la façon d’aborder le film. Et, au bout du compte, lorsque le mystère est résolu, tout se recoupe. On réalise que les indices étaient partout, mais impossibles à déceler avant de connaître l’issue de l’enquête.

L’univers de ce long métrage du réalisateur Tom George (Enemy Lines) fait penser à celui de Wes Anderson-esque, mais propose sa propre facture visuelle et narrative. Le rythme est rapide, même si la solution à l’énigme nous arrive lentement. Campée dans les années 1940, l’histoire bénéficie des décors et des costumes faisant référence à l’époque.

Sam Rockwell et Soirse Ronan forment un duo fantastique, jouant chacun un personnage que tout oppose à l’autre. Adrien Brody, Reece Shearsmith, David Oyelowo, Ruth Wilson et Harris Dickinson complètent la distribution principale. Le film nous donne l’impression d’un huis clos qui n’en est pas un du tout, puisque les personnages ne sont aucunement confinés (contrairement à ceux de la pièce d’Agatha Christie). On a l’impression que cette petite communauté dont chaque membre pourrait être l’auteur du meurtre est enfermée dans cette histoire, qui devra être résolue pour que chacun puisse finalement avancer.

La souricière est notamment connue pour la phrase que prononce le personnage du policier à la toute fin, qui intime au public de garder l’identité du meurtrier secrète, et à laquelle on fait référence dans le film. En regardant See How They Run, nous devenons gardiens du secret qu’il renferme. Le procédé est habile. Intrigant et bien ficelé, See How They Run est délicieux à regarder et satisfaisant à terminer.

See How They Run est présenté en version originale anglaise et sous-titrée en français.