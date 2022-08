En 2018 en Thaïlande, une grande mission de sauvetage internationale a été organisée afin de secourir 12 jeunes joueurs de soccer, ainsi que leur entraîneur, coincés loin dans une grotte inondée par des pluies diluviennes.

Marc-André Lussier La Presse

Deux mois avant l’arrivée sur Netflix de Thai Cave Rescue, une série consacrée à la même histoire, et un an après la sortie de The Rescue, documentaire qui a reçu le prix du public au festival de Toronto, Amazon Prime Video sort ce docudrame réalisé par Ron Howard, une pointure hollywoodienne. Le réalisateur de Da Vinci Code, lauréat d’un Oscar grâce à A Beautiful Mind, met son expertise au service d’une histoire qui, il n’y a pas si longtemps, a attiré l’attention du monde entier.

On recrée ainsi l’incroyable mission de sauvetage mise sur pied en 2018 pour secourir 12 jeunes joueurs de soccer – et leur entraîneur – coincés dans une grotte inondée en Thaïlande. Le scénario, écrit par le vétéran William Nicholson (Unbroken, Everest) emprunte les points de vue de Richard Stanton (Viggo Mortensen) et John Volanthen (Colin Farrell), deux plongeurs experts, dépêchés à la grotte de Tham Luang afin de tenter l’impossible. Ils doivent ramener à bon port 13 personnes réfugiées sur un petit plateau situé si loin dans la grotte inondée qu’il faut six heures pour y accéder, et cinq autres pour en revenir. Avec de longs passages sous l’eau…

Bien que l’issue soit connue, l’intérêt du récit réside dans la manière dont les sauveteurs s’y sont pris pour accomplir leur mission, étalée sur plusieurs jours. D’où la participation cruciale d’un plongeur-anesthésiste (Joel Edgerton) à cette opération au cours de laquelle des solutions inédites ont été empruntées.

La reconstitution est crédible, et l’ensemble est très correctement réalisé, mais Thirteen Lives se contente de recréer l’évènement sans chercher vraiment à explorer l’impact émotionnel qu’une telle histoire peut avoir sur des individus. À 147 minutes au compteur, ce long métrage aurait sans doute aussi gagné à être resserré.

Thirteen Lives (Treize vies en version française) est offert en exclusivité sur Amazon Prime Video.