Un chien rêvant de devenir un samouraï surmonte de nombreux obstacles dans une contrée habitée par des chats, qui ferment leur frontière à la gent canine. Il déjoue les attentes et rallie les habitants d’un village menacé en se portant à leur secours.

Danielle Bonneau La Presse

L’industrie de l’animation est en ébullition. Alors que Minions : The Rise of Gru et Lightyear sont toujours en bonne position dans les palmarès, voilà que se pointe, sans tambour ni trompette, Paws of Fury : The Legend of Hank (Fureur sur pattes : la légende de Hank en version française), une comédie porteuse d’un message d’inclusion et d’ouverture aux autres.

Le long métrage d’animation portait initialement le nom de Blazing Samourai, puisqu’il s’inspire de la comédie Blazing Saddles (Le shérif est en prison), réalisée en 1974 par Mel Brooks et devenue un classique. La parodie de western ne passerait pas la rampe aujourd’hui avec son humour outrageux. Mais la trame narrative fournit un cadre intéressant pour un film d’animation. Les amateurs de Blazing Saddles (ils sont légion) reconnaîtront certaines scènes emblématiques du film qui, en changeant de contexte, sont tout à fait appropriées dans un film familial. La scène où les plats de fèves au lard ingurgités donnent lieu à un festival de pets en est une. L’arrivée du nouveau samouraï, attendu impatiemment par la population composée uniquement de chats, qui déchante en découvrant que son prétendu sauveur est un chien, en est une autre.

Il n’est nullement nécessaire de connaître la version originale pour apprécier le film d’animation, réalisé par Rob Minkoff et Mark Koetsier, où un dirigeant sans vergogne, le chat Ika Chu (voix de Ricky Gervais), souhaite faire fuir les résidants d’un village, afin de s’approprier leur territoire à des fins personnelles. Son plan machiavélique échoue lorsque son émissaire, le chien Hank (voix de Michael Cera), prend son rôle de samouraï au sérieux et se fait des alliés. Il gagne notamment l’appui du samouraï désillusionné Jimbo, qui le prend sous son aile. Samuel L. Jackson donne sa voix et beaucoup de panache à ce félin à la répartie savoureuse. L’animation par ordinateur, riche en gags visuels, a été réalisée en partie au Québec par le studio Cinesite Montréal, en collaboration avec Aniventure.

Les parents apprécieront la couche d’humour supplémentaire, qui fait directement allusion aux conventions régissant les films d'animation d'arts martiaux. Sous un vernis comique, les créateurs mettent de l’avant des valeurs comme la persévérance, le courage et l’acceptation de l’autre. Les chats adoptent ainsi certains comportements propres aux chiens pour s’en sortir. Il y a aussi une note sous-jacente de féminisme. Le film d’animation, notamment présenté par Paramount Pictures et Nickelodeon Movies, pourrait avoir une suite, a annoncé Jimbo à la fin du générique. Cela aussi s’inscrit dans la façon usuelle de faire les choses.

