Deux hommes se connaissant peu prennent la route ensemble dans un corbillard à Lausanne à destination du sud de la France. Ils n’ont en apparence rien en commun, du moins le croient-ils…

Marc-André Lussier La Presse

Bernard Campan (Se souvenir des belles choses, Les trois frères) et Alexandre Jollien ont voulu faire honneur à leur amitié à travers cette histoire fictionnelle, inspirée par le lien particulier qui les unit. Il en résulte un film éminemment sincère, qui fonctionne sur la base de ce sentiment, sans toutefois se distinguer vraiment sur le plan cinématographique.

En toute humilité, les deux amis, qui cosignent le scénario (Hélène Grémillon a aussi participé à l’écriture) et la réalisation de ce long métrage, s’adonnent au road movie initiatique en orchestrant la rencontre improbable entre deux individus « que tout oppose ». L’ancien membre du groupe Les Inconnus se glisse ainsi dans la peau de Louis, un directeur de pompes funèbres, célibataire endurci de 58 ans, qui, à cause d’un accident qui aurait pu avoir de très fâcheuses conséquences, voit entrer dans sa vie Igor, un homme de 40 ans, livreur de légumes bios sur son tricycle. Dans son tout premier rôle, Alexandre Jollien, écrivain et philosophe dans la vie, révèle une belle présence à l’écran.

L’originalité de la rencontre réside dans le fait que, à l’instar de celui qui l’interprète, Igor est atteint d’un handicap cérébral qui affecte sa motricité et passe le plus clair de son temps dans les livres de philosophie. Quand Igor accompagne Louis dans son corbillard alors que ce dernier doit conduire une dépouille des centaines de kilomètres plus loin, le récit repose alors sur les situations incongrues jalonnant leur route, mais surtout sur l’apprentissage du vivre ensemble.

On saluera l’approche humoristique qu’empruntent les deux acolytes, autant que cette volonté manifeste d’éviter tout excès de sensiblerie, même si celle-ci n’empêche pas la démonstration d’être parfois un peu appuyée.

En salle