Une jeune Parisienne de 28 ans rêve d’être dessinatrice et de publier un premier roman graphique, mais elle peine à trouver sa place dans la vie, tant sur le plan personnel que professionnel.

Marc-André Lussier La Presse

Dans les notes de production, Nine Antico, qui signe son premier long métrage après avoir fait sa marque dans le monde de la bande dessinée (Girls don’t Cry, notamment), affirme avoir été marquée par Frances Ha (Noah Baumbach), Tu dors Nicole (Stéphane Lafleur) et quelques films de Woody Allen.

Ses influences sont parfaitement assumées dans Playlist. Dans cette chronique féministe tournée en noir et blanc en réinventant l’esprit de la Nouvelle Vague, la réalisatrice propose une comédie éminemment sympathique. Libre de ton, le récit flotte par moments, mais l’ensemble révèle assurément un style prometteur.

Nine Antico peut également compter sur la présence de Sara Forestier. L’actrice, révélée par Kechiche dans L’esquive et consacrée ensuite par plusieurs grands rôles (dont celui qu’elle a tenu dans Le nom des gens, un film de Michel Leclerc lui ayant valu le César de la meilleure actrice), est remarquable dans la peau de Sophie. Cette jeune femme est indécise, ne sait pas vraiment ce qu’elle souhaite de la vie, encore moins de ses amours, mais elle fonce dans le tas. À la fois lumineuse et tourmentée, Sophie fait partie de ces antihéroïnes qui traduisent bien un trait de l’air du temps, même si la cinéaste lui offre intentionnellement un cadre intemporel. Playlist est aussi l’histoire d’une belle amitié, nourrie de solidarité féminine. À ce chapitre, Laetitia Dosch et Sara Forestier forment un beau duo.

Avec un titre de film pareil, on remarquera d’évidence le soin apporté à la trame musicale, dominée en outre par True Love Will Find You in the End, une chanson de Daniel Johnston. Chacune des pièces émergentes ou classiques constituant cette trame, parmi laquelle Les yeux pour pleurer, une (magnifique) chanson de Gainsbourg, interprétée par Nana Mouskouri, marque une étape dans le questionnement existentiel d’une femme dont Nine Antico dessine bellement le portrait. Que voilà une belle surprise.

En salle