En 1942, six enfants juifs parisiens trouvent refuge dans le château et parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art du Louvre, en attendant de traverser en zone libre.

Marc-André Lussier La Presse

La cinéaste Mona Achache (Les gazelles) s’est inspirée de l’histoire de sa propre grand-mère, une enfant juive ayant dû se cacher pendant l’Occupation allemande au début des années 1940, pour élaborer ce film rendant hommage à la force de l’enfance, qui se déploie en dépit de l’horreur ambiante.

La volonté très nette de la cinéaste de faire écho aux vertus du jeune âge crée cependant une espèce de dichotomie entre ce qu’elle raconte et la réalité. C’est un peu comme si Cœurs vaillants empruntait les allures d’un conte, avec l’imagerie et la symbolique qui s’y rattachent, dans un cadre où se déroule l’un des épisodes les plus tragiques et les plus sombres de l’histoire du XXe siècle. Ce choix entraîne forcément quelques invraisemblances dans le récit.

Cela dit, il y a de belles trouvailles dans ce long métrage qui, dès le départ, étonne. Inspirée par certaines figures de la Résistance s’étant dévouées pour la protection des œuvres d’art (le personnage qu’incarne Camille Cottin est inspiré de la conservatrice de musée Rose Valland), Mona Achache a imaginé comme point de départ le transport, depuis Paris, de six enfants juifs, cachés dans des caisses d’œuvres d’art, en direction du château de Chambord, tout près de la ligne de démarcation entre la zone occupée et la zone libre.

De là découlent les tensions de tous les instants, mais aussi la découverte d’un territoire où peut se fondre une autre réalité, comme dans un autre monde. Et puis, il y a cette cabane, tout près dans la forêt.

Tous les enfants jouent avec un naturel confondant, et Camille Cottin se glisse avec aisance dans la peau de cette femme d’une autre époque, qui n’hésite pas à courir tous les risques pour sauver ceux et celles qu’elle protège.

Très beau visuellement, Cœurs vaillants est un film noble, qui ne produit cependant pas l’effet attendu.

En salle