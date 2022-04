Les destins d’un lobbyiste défendant les intérêts d’un géant de l’agrochimie, d’une militante contre l’usage des pesticides et d’un avocat spécialisé dans le droit environnemental se croisent à la suite de l’acte radical d’une anonyme…

Marc-André Lussier La Presse

Dès L’affaire SK1, son premier long métrage, Frédéric Tellier s’est fait remarquer en portant à l’écran une affaire survenue dans l’actualité judiciaire française au cours des années 1990. Sauver et périr, avec Pierre Niney déjà, était une moins belle réussite, mais découlait d’une approche fictive basée avant tout sur des faits.

Pour son troisième long métrage, le cinéaste s’est documenté pendant cinq ans avant d’accoucher d’un scénario, coécrit avec Simon Moutaïrou (Boîte noire), au cœur duquel se trouve la question de l’usage de pesticides dans l’industrie agroalimentaire.

Raconté selon les points de vue de trois personnages, Goliath fait ainsi partie de ces films-enquêtes construits avec rigueur, dont l’ambition première est de soulever l’intérêt du spectateur en empruntant la forme d’un thriller, mais aussi de lancer une alerte sur le plan social.

Il y a ce lobbyiste sans morale qui a mis son expertise au service d’une puissante société spécialisée dans l’agrochimie (Pierre Niney, excellent dans un rôle peu sympathique), une ouvrière que la maladie de l’homme qu’elle aime pousse au militantisme vert (Emmanuelle Bercot, toujours aussi intense) et, entre les deux, un avocat spécialisé en droit environnemental, aux prises avec des problèmes personnels (Gilles Lellouche, très bon aussi).

L’effort est louable. L’ensemble plaira sans doute aussi aux amateurs de drames judiciaires, d’autant que l’efficacité du récit est indéniable. On pourra cependant déplorer une approche parfois didactique, dans une histoire racontée par moments de façon trop schématique. Frédéric Tellier n’évite pas non plus le sentimentalisme qui avait miné de l’intérieur son film précédent.

Fort d’un joli succès public en France, Goliath est à l’affiche en salle au Québec.

En salle