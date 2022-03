La vie de Vincent et de Sophie, propriétaires d’une petite boucherie de province ayant du mal à se maintenir à flot, bascule le jour où, alors que leur commerce est complètement saccagé par un attentat, ils trouvent une façon originale de se débarrasser du militant végane qu’ils viennent de tuer accidentellement…

Marc-André Lussier La Presse

Cœurs sensibles, s’abstenir. L’humoriste Fabrice Éboué offre ici une comédie bien noire, bien grinçante, visiblement motivée par le désir d’en découdre avec la rectitude politique et les excès de toute forme de militantisme. Pour apprécier, le spectateur doit cependant être amateur du genre et souscrire à fond à cette farce sanglante qui emprunte aussi les codes de la comédie romantique. Rien de tel que de cibler de beaux spécimens véganes pour ressouder un couple et stimuler sa libido !

Il y a 40 ans, dans Le père Noël est une ordure, on donnait du corps humain à bouffer aux fauves, mais ces bouchers de province que sont Vincent (Fabrice Éboué) et Sophie (Marina Foïs) ont trouvé une façon encore plus cynique pour disposer du corps d’un militant végane ayant vandalisé leur boutique. Le récit prend ainsi son envol à partir du moment où, contre toute attente, la spécialité de la maison devient appréciée au point où surgira un jour des problèmes d’approvisionnement.

Barbaque fait partie de ces films qui se cannibalisent – pardonnez l’expression – très rapidement. À partir du moment où le postulat est posé, c’est un peu comme si on ne savait plus trop où se diriger ensuite. Cela dit, Éboué maintient quand même le cap sur l’aspect complètement immoral d’un récit où les cadavres passent au hachoir à viande, pour le plus grand plaisir d’une clientèle qui, sans évidemment connaître la vraie provenance de ce qu’elle mange, en redemande.

C’est bête et méchant, parfois maladroit, pas toujours réussi non plus, mais il est quand même rare qu’une comédie française arpente les avenues du mauvais goût et du cinéma gore de façon aussi assumée. Pour amateurs seulement.

Barbaque est à l’affiche en salle.