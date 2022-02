À une lointaine époque, le forgeron Cyrano, amoureux de la belle Roxanne, se garde de lui déclarer ses sentiments parce qu’il n’aime pas son physique. Un jour, Roxanne lui confie être amoureuse de Christian, un garde royal. Sachant manier le verbe, Cyrano met dans la bouche de Christian ce qu’il brûle de dire lui-même à sa bien-aimée.

André Duchesne La Presse

On ne s’attendait à rien de cette nouvelle adaptation de Cyrano. Les premières minutes du film, avec ces personnages enfarinés, burlesques et dangereusement caricaturaux, semblaient nous donner raison. Et puis… non !

Au-delà de notre impression trop hâtive, la nature à la fois majestueuse et très réaliste de l’ensemble s’est rapidement déployée sous nos yeux, imposée dans notre cœur.

Cette première scène, au théâtre, justement, a quelque chose de très tendre avec ces spectateurs entassés un peu n’importe comment sur le parterre, son décorum bancal, son décor chargé, certes, mais sans ostentation.

Tout cela nous est apparu très convaincant. Et cela s’est transposé dans plusieurs passages. Chez le boulanger par exemple ou, mieux encore, dans une formidable scène nocturne de bataille à l’épée où Cyrano, seul contre plusieurs opposants, vainc sans fanfare avant de se fondre dans la nuit.

Parlant de la nuit, ce Cyrano est sombre à souhait. Le film est traversé de plusieurs séquences d’ombres, de clairs-obscurs, de nuits à l’ambiance lourde. Le travail à l’éclairage est remarquable.

Il faut souligner que le réalisateur Joe Wright (Atonement, Anna Karenine, Darkest Hour) n’est pas le dernier venu.

Cela dit, un bon Cyrano n’existe pas sans une excellente interprétation. Et ici, nous sommes servis. Peter Dinklage en jette dans son personnage d’homme gêné par sa taille, mais pourtant si alerte, si loyal et si habile avec les mots. Le comédien est sans faille du début à la fin.

Dinklage et Haley Bennett reprennent d’ailleurs leurs rôles de Cyrano et de Roxanne incarnés sur scène, dans une production off-Broadway. Ils les connaissent sur le bout des doigts et réussissent haut la main le passage au grand écran, ce qui n’est pas toujours le cas (rappelons-nous l’horrible Dear Evan Hansen l’an dernier).

La trame sonore a été écrite par les frères Bryce et Aaron Dessner, du groupe américain The National, avec la collaboration du chanteur Matt Berninger et de sa femme Carin Besser. L’interprétation est variable avec des passages moins réussis et d’autres (Wherever I Fall) très convaincants.

Cyrano est présenté en version originale anglaise, sous-titrée en français et doublée en français.

En salle