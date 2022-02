Briggs, ancien membre des rangers de l’armée américaine, est mandaté pour emmener Lulu, un berger belge malinois malcommode, aux funérailles d’un de ses camarades militaires. S’enclenche alors un long road trip entre l’Oregon et la ville frontalière de Nogales, en Arizona.

André Duchesne La Presse

S’il y a un élément positif, un seul, dans ce long métrage qui marque les débuts de Channing Tatum à la réalisation, c’est d’avoir la franchise de dire et de montrer combien le retour à la vie civile est difficile, voire catastrophique, pour nombre d’anciens militaires de l’armée américaine.

Ça, tout le monde le sait depuis longtemps, et c’est aussi un phénomène existant ailleurs, y compris au Canada. Mais, sans que cela en soit le thème central, Dog en fait le constat, ne serait-ce qu’à travers la vie de Briggs (Channing Tatum), faite de petits boulots, de soirées bien arrosées et d’un manque cruel d’argent.

Pour le reste, ce road trip qui se passe en bonne partie le long de la côte du Pacifique, avec des paysages époustouflants à la clé, s’ajoute à la longue liste de films américano-larmoyants qui font l’apologie du patriotisme et de l’engagement des troupiers à qui on aime dire « thank you for your service ».

Comme nous sommes dans une aventure qui met essentiellement en scène un homme et son chien, il est assez facile de prévoir que ce périple sera jalonné de scènes où la bête va mettre son maître dans l’embarras ou le sortir d’une situation périlleuse. Lulu se sauve ? Oui. Lulu attaque des humains ? Oui. Briggs se fait enlever ? Oui. Il se fait tout voler ? Re-oui. Son vieux tacot tombe en passe ? Re-re-oui.

Qu’il arrive aux funérailles de son pote à la dernière minute comme chacun peut s’y attendre n’est plus qu’une formalité.

L’ensemble est émaillé d’une trame sonore où les pièces de musique country, folk et vieux rock alternent dans un joyeux mélange qui donne le goût de chanter. C’est déjà ça. Et il y a tout de même quelques bonnes répliques dans les dialogues.

On doit faire le constat qu’en dehors de Briggs et de Lulu, tous les autres personnages, humains et canins, font plus ou moins de la figuration.

Et sans surprise, plus l’histoire avance, plus Briggs avance dans la rédemption et retrouve le chemin vers la lumière. Fin. Générique. Rideau. On peut enfin passer à autre chose.

En salle