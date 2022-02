Deux femmes enceintes « par accident », l’une adolescente et l’autre plus mûre, partagent une chambre à l’hôpital. Les quelques mots qu’elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d’une manière qui changera leur vie à toutes les deux.

Marc-André Lussier La Presse

Que pouvait faire Pedro Almodóvar après un film somme comme Douleur et gloire et cette belle parenthèse que constitue le court métrage La voix humaine ? Le maître espagnol s’est tourné vers les femmes, l’une de ses plus grandes sources d’inspiration, tout en ajoutant une dimension politique à son cinéma, en évoquant en outre, à travers une histoire très contemporaine, l’une des périodes sombres de l’histoire récente de l’Espagne.

Fidèle à son style, le réalisateur de Tout sur ma mère emprunte les contours d’un mélodrame somptueux pour raconter l’une de ces histoires à tiroirs dont il a le secret. D’un point de départ très simple – deux femmes sur le point d’accoucher sympathisent à l’hôpital et tissent rapidement une amitié –, Almodóvar entraîne le spectateur dans un récit aux nombreux rebondissements dramatiques. Il donne aussi un indice de la teneur de son propos dès la première séquence, alors que Janis (Penélope Cruz), que sa mère a baptisée ainsi en hommage à Janis Joplin, raconte pourquoi elle souhaite procéder à l’excavation de la tombe de son arrière-grand-père, enterré anonymement par les fascistes pendant la guerre civile espagnole.

Étalé sur trois ans, le récit fait ainsi écho à la quête d’une quadragénaire qui, à l’instar des autres femmes de sa famille l’ayant précédée, élève seule son enfant. Sa quête est juxtaposée à celle de deux autres femmes, Ana (Milena Smit, une révélation), l’adolescente rencontrée à l’hôpital, et la mère de cette dernière (Aitana Sánchez-Gijón), une comédienne ayant du mal à concilier l’exercice de son art avec la vie familiale.

Sobre et grave, souvent émouvant, Madres paralelas (Mères parallèles) ne s’inscrit pas d’emblée parmi les films les plus spectaculaires du chantre de la Movida, mais il procède d’une exploration profonde de tous les aspects de la nature humaine. Penélope Cruz y trouve aussi là l’un de ses plus grands rôles.

En salle en version originale espagnole avec sous-titres français et en version doublée en français