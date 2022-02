Paul Thomas Anderson est reconnu pour ses films ambitieux, parfois austères ou inquiétants. On pense à The Master, There Will Be Blood ou encore Phantom Thread. Le registre de Licorice Pizza, comme son nom l’indique, est beaucoup plus léger.

Marc Cassivi La Presse

C’est fort probablement son film le plus comique. Un récit d’apprentissage nostalgique, qui renvoie au début des années 1970, avec une tendresse dans le regard que l’on a rarement vue chez Anderson. Licorice Pizza (Rêver grand, en français) est un film sur l’amour et l’amitié, une comédie romantique, comme Punch Drunk Love, mais sur un ton moins décalé et plus bon enfant.

Le film d’Anderson qui vient spontanément à l’esprit est Boogie Nights, qui a été tourné dans le même décor de la San Fernando Valley, lieu de prédilection des tournages pornographiques américains dès les années 1970, époque où les deux récits sont campés, et banlieue de Los Angeles où Paul Thomas Anderson a lui-même grandi. Paul Thomas Anderson a tourné Boogie Nights, le film qui l’a révélé à un plus grand public, à 27 ans, deux ans après Hard Eight (qui se passait à Las Vegas), avec John C. Reilly et Gwyneth Paltrow.

Le parallèle entre Boogie Nights et Licorice Pizza vient aussi du fait que ce sont deux films choraux qui mettent en vedette un membre de la famille Hoffman, le regretté Philip Seymour dans le premier (ainsi que dans quatre autres films d’Anderson) et son fils Cooper, un nouveau venu, dans le deuxième. La ressemblance physique est frappante, surtout pour un rôle campé dans les années 1970.

Cooper Hoffman incarne Gary Valentine, un enfant acteur et jeune entrepreneur charismatique de 15 ans qui a des idées de grandeur et beaucoup de culot. Il arrive à convaincre bien des adultes autour de lui qu’il vaut la peine d’investir dans ses projets : un magasin de lits d’eau, une arcade de pin-ball, etc.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Cooper Hoffman et Alana Haim dans une scène de Licorice Pizza

Il tente surtout de séduire Alana, qui a 10 ans de plus que lui, et qui cherche un sens à sa vie. Ce personnage énigmatique est interprété par Alana Haim, chanteuse du trio de pop indie Haim, qu’elle a fondé avec ses deux sœurs. Un groupe que Paul Thomas Anderson connaît bien puisqu’il a tourné certains de leurs clips.

Alana Haim et Cooper Hoffman sont magnétiques dans ces rôles de jeunes gens qui cherchent leur voie et dont les chemins se croisent inévitablement (c’est une comédie romantique, après tout). Ces deux nouveaux venus volent le show.

Ils sont entourés de plusieurs personnages truculents. Une agente de casting qui fait des commentaires déplacés sur le « nez juif » d’Alana. Un restaurateur blanc qui fait semblant de parler japonais avec sa compagne, en empruntant un accent asiatique caricatural. Sean Penn fait une courte apparition en acteur intense imbu de sa légende. Bradley Cooper joue le chum cinéaste de Barbra Streisand, avec des airs de Barry Gibbs des Bee Gees, et le cinéaste et acteur Benny Safdie incarne un candidat aux élections locales.

Drôle et attendrissant, Licorice Pizza est sympathique et charmant, un parfait antidote aux rigueurs de l’hiver. Ce n’est pas, en revanche, le plus grand film de P. T. Anderson. Mais il faut dire que dans son cas, la barre est particulièrement haut placée.

Licorice Pizza est présenté en salle en version originale anglaise, en version originale anglaise avec sous-titres français et en version doublée en français.