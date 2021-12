The Lost Daughter

Critiques

Spider-Man – No Way Home

Avec le multivers viennent de grandes possibilités ★★★★½

Après des mois de rumeurs, de fuites et de prédictions, Spider-Man – No Way Home, dernier chapitre d’une trilogie entamée en 2017, est enfin à l’affiche. Mise en garde aux divulgâcheurs, car il sera question dans ce texte des nombreuses surprises, plus ou moins restées secrètes, qu’on trouve dans le film de Jon Watts (Cop Car, les deux Spider-Man précédents).