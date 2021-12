En février 1939, dans un camp du sud de la France où sont détenus des républicains fuyant la dictature de Franco en Espagne, un dessinateur militant se lie d’amitié avec l’un de ses geôliers. De Barcelone à New York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception.

Marc-André Lussier La Presse

Retenu dans la sélection « fantôme » du Festival de Cannes en 2020, Josep est le premier long métrage que signe Aurel, un dessinateur de presse. Déjà lauréat de plusieurs honneurs (prix du meilleur film d’animation aux European Film Awards ; même récompense à la cérémonie des Césars), ce très beau long métrage d’animation se distingue autant dans sa forme que sur le fond.

S’intéressant à une page plus méconnue de l’histoire récente de France, comme l’est aussi l’artiste auquel il rend hommage, Aurel aborde à travers le parcours singulier de Josep Bartolí, survenu il y a huit décennies, des thèmes qui résonnent encore très fort dans le monde actuel.

Ayant fait appel à Jean-Louis Milesi, collaborateur habituel de Robert Guédiguian, pour écrire le scénario de son long métrage, le réalisateur propose ainsi une histoire qui chemine entre le présent et le passé, un grand-père mourant trouvant enfin chez son petit-fils adolescent une oreille attentive pour y déposer ses souvenirs. Le récit n’évite cependant pas quelques moments plus flottants.

Au-delà de sa pertinence sur le plan historique, Josep est aussi un formidable hommage au métier de dessinateur, à cette capacité de résumer une situation en quelques traits de crayon à peine. Voilà d’ailleurs l’approche qu’emprunte Aurel sur le plan formel, alors qu’il affirme lui-même offrir ici un film « dessiné » plutôt qu’« animé ». La puissance de l’art graphique, et son pouvoir d’évocation, n’en devient alors que plus évidente et concrète.

En salle