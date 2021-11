Bien fait et bien raconté ★★★½

Avant même la naissance de Venus et de Serena, Richard Williams avait échafaudé sur papier, sans être du tout un expert, un plan de 78 pages dont le but était de faire de ses deux filles les plus grandes championnes de tennis du monde.

Marc-André Lussier La Presse

Même si le titre de ce long métrage réalisé par Reinaldo Marcus Green (Monsters and Men, Joe Bell) fait du protagoniste un roi, King Richard ne verse pas dans l’hagiographie. Le scénario, le premier que signe Zach Baylin, tente plutôt de chercher l’équilibre entre les exploits d’un homme qu’on pourrait qualifier de visionnaire (tout ce qu’il a prévu s’est réalisé) et le côté plus obscur d’un être obsédé par ses convictions.

Le parcours de Richard Williams (Will Smith), père des sœurs Venus (Saniyya Sidney) et Serena Williams (Demi Singleton), deux grandes championnes de tennis, est ainsi raconté du point de vue familial. La réussite des deux plus jeunes est présentée ici comme le fruit d’un travail collectif auquel ont également participé les trois sœurs aînées, sans oublier leur mère, formidablement interprétée par Aunjanue Ellis.

Évidemment, l’accent est principalement mis sur celui qui a conçu son plan avec le ferme dessein de sortir sa famille de Compton, ce quartier de Los Angeles réputé « sensible ». Les deux joueuses ont d’ailleurs commencé à pratiquer le tennis sur les courts miteux du quartier, à une époque où l’on parlait encore très peu de diversité dans le monde du sport. À cet égard, King Richard est aussi l’histoire d’une famille afro-américaine qui parvient à briser un plafond de verre.

Will Smith offre une remarquable performance dans le rôle d’un homme animé de ses certitudes, quitte à bousculer l’ordre établi au passage, quitte aussi à se faire remettre à sa place par ceux qui l’aiment quand la démarche frôle la déraison.

Tout amateur de tennis prendra plaisir à la reconstitution d’époque, notamment au cours des chapitres consacrés aux entraîneurs Paul Cohen (Tony Goldwyn), avec qui John McEnroe et Pete Sampras ont travaillé, et Rick Macci (Jon Bernthal). Les matchs de tennis sont par ailleurs bien reconstitués. L’ensemble aurait sans doute gagné à être resserré un peu, mais King Richard (King Richard : au-delà du jeu en version française) reste un film bien fait, bien raconté.

En salle.