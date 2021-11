Critiques

Notre choix : Une révision

Une franche réussite ★★★★

On aurait pu craindre une joute dont les dés sont pipés d’avance entre les tenants du wokisme (mot désormais archi galvaudé), les adeptes du repli identitaire, les Québécois « de choix » et les Québécois « de souche ». Autrement dit, on aurait pu craindre le pire face à des sujets aussi sensibles et délicats (l’éducation, l’immigration, la foi), qui ne pourraient être plus brûlants d’actualité. Or, Une révision est une franche réussite. Voilà une œuvre qui pourrait même contribuer à enrichir notre débat de société.