Récemment divorcée, une généticienne tente de reprendre sa vie en main, malgré la vie dure que lui rend son ex-mari, bien déterminé à obtenir la garde de leur fille Zoé. Un drame viendra cependant tout remettre en question.

Marc-André Lussier La Presse

Voilà un film un peu étrange. Il commence pourtant comme un drame familial — et conjugal – classique, mais il bascule ensuite progressivement dans un récit d’anticipation. Pour son sixième long métrage à titre de réalisatrice, Julie Delpy, qui en signe aussi le scénario, explore des thématiques aussi intimes que délicates, qui interpellent aussi des questions éthiques et morales. En vérité, jusqu’où peut-on forcer le destin ? Que nous réserve l’avenir à cet égard ?

La cinéaste franco-américaine joue elle-même Isabelle, une spécialiste des questions génétiques qui, pour une question pratique, s’est installée à Berlin, la ville où travaille James, son ancien mari (Richard Armitage). Dans la première partie, la gestion des horaires pour la garde de leur adorable fille Zoé (Sophia Ally) prête toujours flanc à des conflits. N’ayant jamais accepté la rupture, James ne fait preuve d’aucune flexibilité à cet égard.

Quand une tragédie survient dans la famille, le récit emprunte une autre direction. Au tour d’Isabelle de refuser alors la réalité, au point de vouloir détourner le cours normal des choses. Cette partie du récit est audacieuse, mais plus alambiquée. Isabelle se referme en effet sur ses convictions, quitte à défier les lois de la nature, tout autant que celles de la justice. Le courant empathique envers cette mère, dont on comprend pourtant les motivations, passe plus difficilement.

Bien joué par une distribution d’ensemble dont font aussi partie Daniel Brühl, Gemma Arterton et Saleh Bakri, My Zoe (Ma Zoé est le titre en français) ne suscitera probablement pas, à cause de la manière, le débat escompté, mais a quand même le mérite d’aborder des questions qui se poseront sans doute un jour.

En salle en version originale avec sous-titres français.