En 1386, le dernier duel judiciaire survenu en France a opposé le chevalier Jean de Carrouges à son ancien ami, l’écuyer Jacques Le Gris. Ce dernier a été accusé de viol par la femme du chevalier, qui, malgré le déni de celui qui l’a agressée, a refusé de garder le silence et a remis son sort entre « les mains de Dieu ».

Marc-André Lussier La Presse

La réussite de The Last Duel (Le dernier duel en version française) tient d’abord à la construction astucieuse d’un récit inspiré par un véritable fait divers historique. En racontant la même histoire du point de vue de trois personnages différents, les scénaristes Matt Damon, Ben Affleck et Nicole Holofcener ont ainsi eu l’occasion de développer une intrigue plus complexe qu’elle ne pourrait paraître de prime abord.

En prenant le soin manifeste de rester fidèles à la façon dont cette affaire judiciaire médiévale s’est déployée – ainsi qu’à son dénouement –, et en tentant également de faire écho aux valeurs de l’époque et à ses us et coutumes, les artisans ont insufflé à cette fresque épique une résonance contemporaine. Dans la troisième partie, racontée du point de vue de Marguerite (Jodie Comer), qui tient à dénoncer son agresseur dans un monde où la parole des femmes n’a pratiquement aucune valeur aux yeux du système judiciaire, on y verra assurément un écho au mouvement #metoo. Et à cette nécessité des victimes d’agressions d’être enfin crues.

Pour orchestrer ce film brutal, dénué de tout élan romanesque, Ridley Scott se révèle évidemment à la hauteur. Le vieux routier, à qui l’on doit notamment The Duellists, Gladiator et Kingdom of Heaven, emprunte une approche classique pour offrir un grand spectacle de cinéma, de belle qualité, dont le point culminant réside bien entendu dans ce fameux duel. Celui-ci est d’ailleurs chorégraphié pour en évoquer l’aspect inéluctable, extrêmement violent.

Malgré une coiffe un peu déstabilisante, qu’on dirait inspirée de la coupe Longueuil, et une incapacité chronique à prononcer le nom de son personnage à la française, Matt Damon offre une solide performance dans le rôle de Jean de Carrouges, face à Adam Driver, toujours impeccable. Mention aussi à Jodie Comer, dont le personnage, très effacé dans les deux premiers volets du récit, porte finalement tout le poids de cette histoire.

En salle