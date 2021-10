There’s Someone Inside Your House

Il y a d’abord eu le meurtre sordide de Jackson, vedette locale de football. Puis celui, encore plus crapuleux, de la douée et trop parfaite Katie. Rien ne va plus à Osborne High, une école publique du Nebraska où terminer son secondaire est une entreprise périlleuse. Surtout pour ceux et celles qui ont des choses à cacher…

André Duchesne La Presse

Théodore Pellerin y défendant le premier rôle masculin, on regardera ce film de Netflix avec une saine dose de curiosité, question de voir comment le jeune et doué acteur montréalais se débrouille dans un film d’horreur, typique du slasher en anglais.

Sans surprise, il fait très bien.

Pellerin porte parfaitement sur ses épaules le rôle du mystérieux et ténébreux Oliver Ollie Larsson, le mec qui arrive d’ailleurs, le gars qui ne se mêle pas, le grand sec au regard fuyant vers qui tous les regards soupçonneux se tournent.

Ollie est certes moins populaire que la jolie Makani Young (Sydney Park), elle aussi arrivée de l’extérieur, mais qui a vite intégré une bande de filles. Mais au fond, lequel des deux possède le moins de squelettes dans son casier scolaire ? Et pour creuser davantage la question, qui n’en a pas ? Parce que c’est ça, le nœud de l’histoire. Les jeunes qui sont sauvagement exécutés (il y en a plus que deux !) ont tous quelque chose en commun. Ils ont tous commis des fautes graves dont les preuves sont envoyées par texto à toute la communauté d’Osborne High au moment de leur mort. Et ce n’est pas beau à voir.

Pas mal, comme scénario, même si le fil conducteur est assez facile à deviner : tout le monde peut porter un masque. Tout le monde charrie sa charge d’hypocrisie.

Heureusement, les thèmes de l’histoire nous sont entre autres communiqués à travers de bons dialogues remplis de détails croustillants.

Cela étant dit, le film demeure à l’intérieur de balises assez convenues. Une maison de ferme isolée. Une nuit étoilée. Des mystères et des disparitions qui s’accumulent. Un champ de maïs. Et une galerie de personnages un peu lisses et interchangeables avec tous ceux d’autres séries et films américains campés dans une classe de finissants (seniors) à la fois blasés et inquiets de ne pas être choisis à l’université rêvée.

L’ensemble est quand même assez soutenu et rythmé pour nous faire passer un bon moment.

À noter que le tournage a eu lieu à Vancouver et à Winnipeg.

Sur Netflix.