Secourue par un célèbre tueur à gages lorsqu’elle était enfant, Anna (Maggie Q) voit un jour celui qu’elle considérait comme un père être à son tour sauvagement assassiné. Elle décide alors de venger ce dernier. Cette décision l’entraîne dans une spirale de violence et, malgré elle, sur les traces de son propre passé.

André Duchesne La Presse

Vous voilà avertis ! The Protégé ne s’adresse pas exactement aux âmes sensibles ni à ceux et celles qui prient matin et soir pour la paix dans le monde…

Par contre, si vous êtes adeptes du film d’action sans trop vous arrêter sur la vraisemblance de ce qui se passe sur l’écran devant vous, ce film a pas mal tous les attributs nécessaires pour vous plaire.

La distribution est solide comme le roc et les comédiens en jettent et semblent avoir beaucoup de plaisir à se courir après, à se taper dessus, à échanger des coups de feu par millions, etc. Aux noms nommés ci-dessus, ajoutons d’ailleurs celui de Robert Patrick dans le rôle d’un chef de motards pas prêt à prendre sa retraite.

La réalisation est signée Martin Campbell, qui n’est pas le dernier venu dans la profession, lui qui a tourné les films Le masque de Zorro, La légende de Zorro, Casino Royale et Green Lantern. Le cinéaste veut divertir, et il réussit haut la main.

Dans ce film, on tue et on se massacre sans compter. Ça tire de partout, ça se bat comme des déchaînés, ça explose, ça se torture sans bon sens.

Tout ça est émaillé de mille et un gadgets amusants et de quelques scènes plus tranquilles, souvent campées chez les ultra-riches. Parce que quand on est classé parmi les meilleurs tueurs à gages au monde, on gagne beaucoup, beaucoup d’argent. Même chose pour leurs ennemis.

Si le nom de Michael Keaton, qui incarne le personnage ambivalent de Rembrandt, est le premier au générique, c’est Maggie Q qui est l’héroïne. C’est elle qui est au cœur de toutes les histoires. C’est elle qui en mène le plus large. C’est à travers elle que le spectateur parcourra une grande boucle temporelle nous amenant du Viêtnam à la Roumanie, puis à Londres, et retour au Viêtnam.

Ouf ! Avez-vous vu le temps passer ? Pas nous ! Une leçon, un enseignement, un thème philosophique à retenir de La protégée ? Euh… on va y penser…

En salle

IMAGE FOURNIE PAR VVS FILMS The Protégé, de Martin Campbell

ACTION

The Protégé (V. F. La protégée)

Martin Campbell

Avec Michael Keaton, Maggie Q et Samuel L. Jackson

1 h 48

★★★½