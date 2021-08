Annette raconte l’histoire d’Henry McHenry (Adam Driver), comédien américain de stand-up doté d’un humour acéré, et de sa conjointe, Ann Desfranoux (Mario Cotillard), une cantatrice de renommée mondiale. Tous deux forment un couple célèbre, régulièrement pourchassé par les paparazzi, mais uni. La naissance d’Annette, leur premier enfant, va toutefois complètement bouleverser leur vie professionnelle et personnelle…

André Duchesne La Presse

Il y a quelque chose de sismique dans le cinéma de Leos Carax. Quelque chose qui tient du cataclysme, du Big Bang, de la fin du monde. Son plus récent film, Annette, cristallise ce sentiment.

Déjà, il y a cette affiche, magnifique, qui résume ce que le spectateur s’apprête à voir. Ce couple qui danse fera-t-il face à la tempête ou sera-t-il englouti par celle-ci ? Une certitude, il y aura turbulences !

Mais d’abord, Annette s’ouvre sur une scène mémorable, époustouflante, célébrant tout à la fois la comédie musicale, l’amour de l’art et le cinéma sur grand écran. Une scène qui nous rappelle justement que le fait de se rassembler dans une salle pour y voir un spectacle procure une sensation de joie difficile à définir avec des mots.

Une scène qui annonce aussi la démesure dans laquelle nous allons plonger…

Film d’ouverture du récent Festival de Cannes, d’où il est reparti avec le prix de la mise en scène, Annette est pourtant construit autour d’une histoire on ne peut plus courante.

Los Angeles, de nos jours. Ann (Marion Cotillard) est une cantatrice dont la carrière internationale est acclamée. Henry (Adam Driver) est un stand-up comic demandé en dépit de ses propos provocateurs et baveux à la Frank Zappa.

Ils sont amoureux l’un de l’autre jusqu’à l’ivresse. Un amour nourrissant les premières pages des journaux à potins. Un amour duquel naîtra Annette, enfant atypique avec un don. La vie du couple ne sera plus jamais la même. D’autant plus que la présence d’un pianiste et chef d’orchestre (Simon Helberg) dans l’orbite d’Ann suscitera la jalousie d’Henry, dont la carrière bat soudainement de l’aile. La tragédie rôde…

PHOTO FOURNIE PAR MK2 | MILE END Une scène du long métrage Annette, de Leos Carax

Ce scénario a été écrit par les frères Ron et Russell Mael, du groupe Sparks, qui signent aussi la trame sonore et ont de petits rôles (tout comme Carax) dans l’histoire.

La musique, on l’aura compris, est partout dans ce film où l’on chante beaucoup plus qu’on ne parle. Certains trouveront sans doute agaçant ces manques de justesse dans les voix. Ce ne fut pas notre cas. Nous nous sommes plutôt laissé submerger par la mise en scène, mémorable, hypnotique, parfois cauchemardesque.

La démesure ? Elle est partout. Dans le sentiment amoureux symbolisé, entre autres, par une pomme qui revient de façon récurrente dans plusieurs scènes, dans le rapport d’Henry et Ann avec leur public, dans le côté TMZ de la presse à scandales, dans l’aveuglement causé par la jalousie, dans les troubles de l’enfance.

En dépit de sa longueur (140 min), le film est rythmé, énergique, ciselé dans chacune des scènes.

Le réalisateur de Holy Motors et des Amants du Pont-Neuf affectionne les séquences nocturnes et ne s’en prive pas.

La distribution est férocement en forme. Il fallait des comédiens très amoureux de l’art pour s’engager dans une aventure aussi singulière que flamboyante. Le choix d’Adam Driver et de Marion Cotillard était le bon. De plus, une belle surprise nous attend à la toute fin dans cette scène où le personnage d’Annette se transforme. La performance de la toute jeune comédienne Devyn McDowell est mémorable.

Si l’œuvre est annoncée comme une comédie musicale, on aura compris que le drame et la tragédie ne sont jamais loin dans ce film. Nous avons lu quelque part qu’Annette est un anti-La La Land. Peut-être. Mais il n’est pas sans rappeler, dans une approche complètement différente, Marriage Story, de Noah Baumbach, dans lequel Adam Driver (encore lui !) et Scarlett Johansson incarnaient un couple à la dérive, parents d’un enfant prénommé… Henry (ça ne s’invente pas !).

Bouleversante histoire d’amour aux accents d’opéra rock, Annette est un diamant brut. Ce film est entré dans notre cœur et n’en sortira plus jamais.

En salle (en version originale anglaise et en version originale sous-titrée en français)