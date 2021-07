Jean-Gab et Manu, deux amis un peu idiots et très fauchés, trouvent par hasard une mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture. Ils décident de la dresser pour gagner de l’argent et finissent par s’attacher à cette drôle de bestiole.

Luc Boulanger La Presse

En Europe, le réalisateur Quentin Dupieux (Steak, Rubber, Le daim) passe pour un ovni dans le paysage cinématographique français. Sans avoir vu ses précédents films, à n’en juger que par son plus récent opus, Mandibules, ce réalisateur a un style hors du commun, avec un humour décalé doublé d’une vision fraternelle de ses contemporains.

À 47 ans, le cinéaste — qui est aussi scénariste, monteur et… DJ de musique électro – a autant d’admirateurs que de détracteurs. Son univers est si absurde qu’on doit s’y abandonner dès les premières minutes, sans se poser de questions ; sinon, on risque de ne pas embarquer du tout dans son aventure.

Dans Mandibules, le réalisateur dirige le duo du Palmashow, formé des humoristes David Marsais et Grégoire Ludig, dont les sketches comiques sont diffusés sur le web et sur Canal+. Les comédiens incarnent deux amis trentenaires et fauchés qui glandent sans but sur la Côte d’Azur. Ils sont prêts à tout pour gagner du fric. Or, lorsqu’ils trouvent une mouche géante dans le coffre d’une voiture volée, les deux potes décident de la dresser pour faire de l’argent. La mouche en question est une sculpture-pantin manipulée par un marionnettiste. Mais elle est aussi animée numériquement pour les plans où ses pattes bougent. On est très loin des effets spéciaux hollywoodiens, et plus proche de l’esthétique théâtrale ou artisanale.

Dans leur aventure, les deux copains rencontreront des personnages particuliers, comme Agnès, jouée par Adèle Exarchopoulos, qui a un problème d’élocution depuis qu’elle a eu un accident : elle lance toutes ses répliques à tue-tête ! Au fil du récit, ces deux antihéros arriveront à cacher la présence de la mouche géante à tout le monde… Invraisemblable !

Il y a autant de scènes loufoques qu’incompréhensibles dans ce film très baba cool. D’ailleurs, dans le dossier de presse, Quentin Dupieux affirme que « Mandibules est avant tout une comédie sincère sur l’amitié, au premier degré et au présent, et aussi, un film sensationnel, croisement improbable entre le fantastique de E. T. l’extra-terrestre et la crétinerie de Dumb and Dumber ». À notre avis, on est plus près du second film que du premier, considérant la bêtise et l’idiotie des protagonistes. Or, il n’y a aucune espèce de prétention dans la démarche artistique de Dupieux. Ce créateur original et atypique fait son bout de chemin dans le milieu du septième art… telle une fine mouche.

En salle ce vendredi.