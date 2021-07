Au Mexique, au milieu des années 1990, Ivan, père d’un jeune garçon, tombe amoureux de Gerardo, ouvertement gai. À la recherche d’une vie meilleure, Ivan traverse illégalement la frontière et s’installe à New York dans l’espoir de devenir cuisinier et de revoir ceux qu’il aime. Une attente émaillée de nombreuses aspérités.

André Duchesne La Presse

Depuis des années, le cinéma des Amériques compte de nombreux films de fiction et documentaires sur l’immigration clandestine de Latino-Américains vers le pays de l’Oncle Sam. I Carry You With Me s’ajoute à ce corpus avec un élément supplémentaire : le désir d’un jeune homme de vivre pleinement son homosexualité.

Il y a donc ici une histoire à deux thèmes centraux, l’immigration (illégale) et la vie sexuelle. Ils se rejoignent dans le fait que le héros tente de passer de la clandestinité à la lumière pour vivre en paix. Un scénario exigeant.

D’autant plus que cela nous est livré dans un film d’un peu moins de deux heures où près de vingt ans d’existence sont traversés. Le film aurait pu tomber dans le saupoudrage de saynètes ayant plus ou moins de lien entre elles. Or, c’est tout le contraire.

Inspiré d’une histoire vraie, ce film sorti à Sundance en 2020 est traversé d’une poignante tendresse. La réalisatrice Heidi Ewing, qui en est à son premier long métrage, a trouvé le dosage parfait pour que les deux histoires vivent dans une complémentarité intimiste.

Elle a apporté un soin maniaque à chacun des éléments. C’est le cas avec le jeu tout en retenue des deux acteurs principaux, avec l’insertion de quelques retours temporels réussis dans l’enfance du personnage central d’Ivan et de Gerardo et dans une direction photo attentionnée qui fait la juxtaposition d’éléments très colorés au cœur de décors nocturnes à l’aspect délavé.

Au-dessus de la mêlée trône une mise en scène intelligente à souhait. La trame narrative coule parfaitement, les personnages secondaires sont juste assez définis et l’insertion de quelques scènes secondaires, comme un spectacle de drag-queens, sert parfaitement le propos.

Comme Ivan est cuisinier, l’histoire est traversée de quelques scènes « de bouffe » qui surlignent les sentiments intérieurs du personnage principal. Encore là, une belle idée de mise en scène.

Notre seule réserve concerne l’histoire du garçon d’Ivan où tous les fils n’ont pas été attachés. Une petite faille dans cette histoire admirable, dans son évocation de l’amour et de la quête de liberté.

En salle en version originale espagnole avec sous-titres anglais.