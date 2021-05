On suit P!nk dans la portion européenne de sa tournée Beautiful Trauma, dont le point culminant est deux spectacles au Wembley Stadium. On voit comment elle conjugue sa carrière de chanteuse avec sa vie de mère.

Émilie Côté

La Presse

Avoir un enfant change une femme. Et une vie. C’est le cas pour toutes les mères. Or, chez les artistes, les sentiments puissants engendrés par la maternité semblent parfois plus… exacerbés.

Le documentaire de Michael Gracey P!nk – All I Know So Far nous présente le quotidien sur la route de P ! nk avec ses enfants alors qu’elle est dans la portion européenne de sa tournée Beautiful Trauma, à l’été 2019. Le jour, elle fait du vélo en touriste et en famille dans les rues d’Amsterdam. Le soir, elle chante pendant plus de deux heures sur scène tout en faisant des chorégraphies acrobatiques.

On ignore si c’est toujours le cas, mais dans le film, ses petits et son mari Carey Hart ne sont jamais bien loin. Ils sont dans les coulisses lors des répétitions et des spectacles. Ils sont dans sa chambre d’hôtel tard le soir.

Lors du tournage, l’aînée Willow avait 8 ans, alors que son petit frère Jameson, alors âgé de 2 ans, était toujours aux couches. Jamais dans le film, on voit si P!nk et Carey Hart ont du personnel pour s’occuper de leurs enfants.

En fait, le documentaire nous montre à quel point P!nk est une mère de famille dévouée quand elle n’est pas sur scène. Disons qu’elle est vraiment plus terre-à-terre qu’une Lady Gaga dans Five Foot Two.

P!nk est-elle une mère comme les autres ? Chose certaine, P!nk est vraie. Après le premier spectacle, elle avoue que la scène est trop grande pour connecter avec le public. Le soir, elle se permet un ballon de rouge pour décompresser alors que Willow demande son biberon de lait. Elle lui fait ses « pets de ventre » dans un souper au restaurant avec l’équipe de tournée.

C’est tout à son honneur, mais cela fait peu de rebondissements dans un documentaire de 100 minutes. Heureusement qu’il y a des scènes spectaculaires du spectacle de la tournée Beautiful Trauma. Comme elle le chante sur son tube So What, P!nk est une grande rock star. Si All I Know So Far nous fait encore davantage apprécier l’authenticité de sa personne, c’est somme toute un film un peu convenu.

Sur Amazon Prime Video