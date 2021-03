Breaking News in Yuba County

Sue Buttons, une femme effacée essayant de combattre son insécurité par des exercices psycho-pop, découvre que son mari la trompe. Déterminée à se venger de cet homme qui a flirté aussi avec la pègre, elle est aspirée dans une série de quiproquos criminels et meurtriers.

André Duchesne

La Presse

Cette comédie policière aux innombrables ficelles et rebondissements a pour but de nous faire vivre le crime, le mensonge et la recherche de gloire instantanée au féminin. Pour y arriver, les artisans alignent une distribution de feu. Or, ils semblent avoir manqué de moyens pour le reste. Avec comme résultat une mise en scène quelconque.

Autour de l’actrice oscarisée Allison Janney (I, Tonya) sont réunies Mila Kunis, Awkwafina, Regina Hall, Juliette Lewis, Bridget Everett et quelques acteurs (Matthew Modine, Keong Sim) dans une distribution tout en diversité (bravo).

À partir du moment où le personnage de Sue Buttons (excellente Allison Janney) décide de se venger de son mari, l’histoire nous entraîne dans un jeu de dominos bien ficelé et dans laquelle chaque situation et chaque geste des personnages rebondira sur l’autre. Jusque-là, tout va bien. Le scénario est crédible et traversé de bons moments drôles.

Mais au fur et à mesure que l’histoire avance, nous avons ce curieux sentiment qu’on aurait pu aller plus loin, que tout est un peu terne. Par exemple, le titre renvoie au fait que l’histoire de Sue devient hautement médiatisée. Mais ici, on verse dans le burlesque un peu facile. Il manque un brin de folie, de personnages décalés, voire un délire assumé, qui aurait ajouté du piquant.

En somme, le film est une version édulcorée d’à peu près tout ce qu’on peut voir actuellement comme comédie dramatique campée dans le milieu criminel ou policier. De plus, le dénouement étrangement violent par rapport au reste de l’histoire efface les bons moments de comédie qui l’ont précédé.

À deux ou trois endroits, le réalisateur Tate Taylor a semé quelques indices suggérant que l’histoire est une critique cynique de la société américaine. Or, dans le genre, on a fait mieux. En somme, Breaking News in Yuba County est un divertissement avec des qualités certaines, mais pas de génie.

En VSD

IMAGE FOURNIE PAR AMERICAN INTERNATIONAL PICTURES Breaking News in Yuba County, de Tate Taylor

COMÉDIE POLICIÈRE

Breaking News in Yuba County

Tate Taylor

Avec Allison Janney, Mila Kunis, Awkwafina et Regina Hall

1 h 36

★★★