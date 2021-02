My Rembrandt : pour l’amour des arts ★★★½

Un peu plus de 350 ans après sa mort, le grand maître néerlandais Rembrandt fascine toujours collectionneurs, directeurs de musées, spécialistes, restaurateurs et journalistes. My Rembrandt nous entraîne sur les traces de quelques représentants de ce monde où le peintre est tant objet d’émerveillement qu'objet de convoitise.

André Duchesne

La Presse

Ce sont des individus avec des caractères différents, mais avec, pour la majorité, un ego surdimensionné. Ils ont des caractères de boxeurs. Ils sont forts en gueule. Et ils sont très unis par une chose : leur amour inconditionnel pour Rembrandt.

Le documentaire d’Oeke Hoogendijk aurait pu être classé comme un film d’amour. L’amour de l’art, de la peinture, du geste, pour ces personnages du XVIIe siècle figés sur la toile et pourtant si vivants sous les savants éclairages du maître.

Ce film, passionnant d’un bout à l’autre, est construit autour de Jan Six, collectionneur et marchand d’Amsterdam, qui a ébranlé le monde des arts en annonçant avoir découvert un tableau de Rembrandt, Portrait d’un jeune homme, une première en 40 ans. Une histoire qui, sans surprise, a fait grincer des dents et soulevé les passions.

Autour de lui, des personnages plus grands que nature. Comme le flamboyant collectionneur américain Thomas S. Kaplan. À l’opposé, le très discret duc de Buccleuch, qui, dans son domaine écossais beau à pleurer, ne se peut plus de regarder sa toile, Vieille femme lisant.

IMAGE FOURNIE PAR DISCOURS FILM My Rembrandt, d’Oeke Hoogendijk

Le passage le plus jouissif concerne l’acquisition par la France et les Pays-Bas de deux toiles mises en vente par la famille Rothschild et que personne ne voulait séparer. Il faut voir la tête des dirigeants du Rijksmuseum d’Amsterdam quand ils repensent au fait que les Pays-Bas ont failli mettre le grappin sur les deux œuvres.

Une plongée dans le monde muséal que vous visionnerez les yeux exorbités.

Sur la plateforme des Cinémas Beaubien, du Parc et du Musée

★★★½

My Rembrandt. Documentaire d'Oeke Hoogendijk. Avec Jan Six, Thomas S. Kaplan, le duc de Buccleuch, Eric de Rothschild. 1 h 37.