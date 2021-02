Deux femmes mûres, profondément amoureuses l’une de l’autre depuis longtemps, vivent leur histoire à l’insu des enfants de l’une d’entre elles. La situation se complique quand la maladie s’en mêle.

Marc-André Lussier

La Presse

Pour son premier long métrage, le cinéaste d’origine italienne Filippo Meneghetti, installé en France depuis peu, propose une histoire d’amour sous un angle plus inédit. Les personnes d’âge mûr sont en effet rarement au cœur des grandes romances dont se nourrit le cinéma. Ne serait-ce que pour cette raison, Deux mérite d’être salué.

Madeleine (Martine Chevallier) et Nina (Barbara Sukowa) s’aiment depuis des décennies. Aux yeux du monde, et surtout ceux des enfants de Madeleine, ces « deux vieilles » que chanterait Clémence ne sont que deux voisines de palier d’un immeuble qu’elles habitent depuis toujours. Comme bien des gens de leur génération, ces femmes n’ont jamais osé révéler ouvertement leur homosexualité, bien que Nina, plus impétueuse, insiste maintenant auprès de son amoureuse pour qu’elle révèle son existence à ses enfants. Les deux amantes comptent en effet vendre leurs appartements parisiens et commencer un nouveau chapitre de leur vie à Rome.

Portant à l’écran un scénario qu’il a coécrit avec Malysone Bovorasmy (auquel a collaboré aussi Florence Vignon), Filippo Meneghetti emprunte une approche sensible et délicate pour raconter une histoire qui aurait facilement pu sombrer dans le mélodrame. S’il n’évite pas toujours les clichés sur le plan des rebondissements dramatiques, le réalisateur évoque néanmoins la puissance du sentiment amoureux, même quand le destin ne semble plus y croire. À cet égard, soulignons les performances remarquables des deux actrices, particulièrement celle de Martine Chevallier dans un rôle où elle ne peut s’appuyer sur aucun artifice pendant une bonne partie du film.

IMAGE FOURNIE PAR PAPRIKA FILMS Deux, de Filippo Meneghetti

Candidat de la France aux prochains Oscars dans la catégorie du meilleur film international, Deux est offert en vidéo sur demande, notamment par Apple TV/iTunes.

★★★½

Deux. Drame de Filippo Meneghetti. Avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker. 1 h 39.