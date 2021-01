Le jour où il apprend que sa meilleure amie Nicole (Dakota Johnson) est atteinte d’un cancer incurable, Dane (Jason Segel) abandonne tout pour s’installer chez elle. Il aide sans compter Matt (Casey Affleck), le mari de Nicole, tout en essayant de divertir leurs deux fillettes. Ce geste altruiste aura un impact important sur sa propre vie.

André Duchesne

La Presse

L’histoire est d’autant plus belle et bouleversante qu’elle est réelle. Nicole Teague n’avait que 36 ans lorsqu’elle est morte du cancer en septembre 2014. De l’expérience vécue dans les années et les mois précédant son départ, son mari, et journaliste, a tiré un article qui, publié dans Esquire, a reçu le National Magazine Award.

Transposée à l’écran, l’histoire a conservé sa dose de sentiments exacerbés : amour, amitié, colère, émotions à fleur de peau, abandon, deuil, et on en passe.

Le sujet, le cancer fauchant une vie, bousculant une famille, est récurrent. Il fallait donc trouver une approche originale. Elle réside évidemment dans la présence de l’ami, garçon atypique. Certains vont sans doute trouver ce Dane (Jason Segel, un peu trop affligé) bien envahissant. Et tous s’apercevront qu’il a sa propre histoire. Dane se considère comme un éternel perdant. Il éprouve en conséquence des difficultés à trouver des ancrages. Il fait aussi de mauvais choix.

Le spectateur ne suit donc pas une, mais bien deux histoires en même temps. En plus, la mise en scène propose un modèle déconstruit avec des allers-retours dans le temps. Avec des périodes plus heureuses et d’autres orageuses dans la vie de Nicole et Matt. Dans cette matrice, les personnages secondaires ont peu d’espace pour se définir.

IMAGE FOURNIE PAR ENTRACT FILMS Our Friend, de Gabriela Cowperthwaite

S’il y a un bon côté à ce choix narratif, c’est que la réalisatrice évite de trop appuyer sur l’histoire. Sauf un peu dans la finale. Mais ailleurs, il y a beaucoup de pistes à suivre. On s’éparpille. La montée en puissance de la tension ne se maintient pas.

Certaines scènes sont mémorables. D’autres seront vite oubliées.

En VSD sur différentes plateformes.

★★★

Our Friend (V. F. Notre ami). Drame de Gabriela Cowperthwaite. Avec Jason Segel, Dakota Johnson, Casey Affleck. 2 h 06.