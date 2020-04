Les éléphants d’Afrique qui subsistent dans les terres semi-arides du sud du continent africain effectuent chaque année un périlleux périple, parcourant plusieurs centaines de kilomètres à la recherche d’eau et de nourriture. Ils y parviennent grâce aux liens qui les unissent, fait ressortir ce remarquable documentaire.

Danielle Bonneau

La Presse

La sécheresse implacable, la fatigue et des lions affamés sont quelques-uns des dangers que doit affronter, au cours d’une année, un troupeau d’éléphants d’Afrique mené par les matriarches Gaia et Shani. Guidées par leur instinct, les deux sœurs parviennent à trouver leur chemin dans l’immense désert du Kalahari, tout en prenant soin des membres de leur famille, dont le « petit » Jomo. La tendresse exprimée par les énormes mammifères, par l’entremise de leurs trompes entrelacées, surprend et séduit.

Disneynature permet depuis 11 ans d’établir une connexion spéciale avec diverses espèces d’animaux, filmées sous toutes leurs coutures, dans leur intimité. Le film Elephant ne fait pas exception. Il mise davantage sur la solidarité que démontrent les pachydermes les uns envers les autres que sur l’humour (comme Penguins, l’an dernier). Mais il pique tout autant l’intérêt, en mettant notamment les liens familiaux de l’avant.

Réalisé par Mark Linfield et coréalisé par Vanessa Berlowitz et Alastair Fothergi, le documentaire suit la migration d’un groupe d’éléphants d’Afrique, qui peut encore se promener librement dans son fabuleux territoire. Dans la version anglaise, Meghan Markle, la duchesse de Sussex, raconte avec beaucoup de chaleur ce voyage peu ordinaire. Spectaculaires, les images sont captées au sol (comme si on marchait aux côtés des animaux), du haut des airs et sous l’eau par une équipe passionnée, qui livre ses secrets captivants dans le documentaire sur le documentaire (In the Footsteps of Elephant, v.f. Sur la route des éléphants). Celui-ci permet de comprendre les conditions dans lesquelles le tournage a eu lieu, mais aussi les défis auxquels font face les impressionnants mammifères et l’engagement de ceux qui veillent à leur protection. Disneynature et le Fonds de conservation Disney se sont d’ailleurs engagés à soutenir l’organisme Elephants Without Borders, qui s’active au Botswana pour assurer la prospérité des habitants et des éléphants. À découvrir.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR DISNEY Affiche du documentaire Elephant, de Disneynature

Elephant a été lancé directement sur Disney+, en même temps que Dolphin Reef (v.f. Blue), ainsi que plusieurs autres films mettant en vedette la nature et les animaux, pour souligner le Mois de la Terre.

★★★★

Elephant. (V.F. Éléphant). Documentaire de Mark Linfield. Narration (en anglais) : Meghan Markle

