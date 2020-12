Sound of Metal : l’enfermement ★★★

Le batteur Ruben et la chanteuse Lou forment un duo d’exception. Vivant dans un véhicule récréatif, ils sillonnent les routes d’Amérique pour donner des concerts de heavy métal où ils se défoncent. Le jour où Ruben apprend qu’il est sur le point de devenir sourd, leur vie et leur couple se retrouvent au bord de l’abîme.

André Duchesne

La Presse

Le scénario du film aurait pu prêter à l’excès. Dans un sens (larmoiements ininterrompus) ou l’autre (rage perpétuelle). Or, il n’en est rien. Sound of Metal est, en dépit de son avalanche de musiques endiablées et de silences assourdissants, un film où les choses se déposent.

Le rythme est parfaitement équilibré. Chaque élément s’additionne aux autres pour former une histoire aux couches multiples. Le sentiment d’enfermement dans lequel s’enfonce Ruben a un effet d’osmose sur le spectateur.

Les premières minutes sont consacrées à un concert tonitruant où l’avalanche de décibels n’enterre pas une savante étude des ombres et de la lumière. Les gens de la direction photo font encore un travail d’exception quelques minutes plus tard dans le véhicule du couple où, en dépit de l’étroitesse, le cadrage est remarquable.

Riz Ahmed (Nightcrawler, Jason Bourne) propose un Ruben qui porte l’histoire sur ses épaules en passant par tous les sentiments, de l’incrédulité à la colère, du déni à la réconciliation, de l’espoir à une forme d’acceptation (dans une fin ouverte). Dans le rôle de Lou, Olivia Cooke (Ready Player One) est surtout présente en début et en fin de parcours. La présence de Mathieu Amalric dans le rôle du père de Lou se justifie par une coproduction Belgique/États-Unis. D’ailleurs, le passage filmé en Belgique, heureusement court, est insipide et décevant.

Le comédien Paul Raci, qui sait ce que sont les problèmes de surdité, défend ici un excellent rôle secondaire, celui de Joe, directeur du centre retiré à la campagne où Ruben réapprend petit à petit à vivre.

Offert en français sur les plateformes des cinémas Beaubien, du Parc, du Musée, Clap. En anglais en vidéo sur demande.

★★★

Drame. Sound of Metal (V. F. Le son du silence). Darius Marder. Avec Riz Ahmed, Olivia Cooke et Mathieu Amalric. 2 h 01.