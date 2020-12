Zappa : la fulgurance d’un homme-orchestre ★★★½

Brève (il est mort à près de 53 ans en 1993), la vie de l’auteur-compositeur-interprète, guitariste, cinéaste et militant américain Frank Zappa fut néanmoins émaillée de mille et un projets. Appuyé d’une quantité phénoménale d’archives et de nombreux témoignages, pas toujours flatteurs, ce documentaire en fait état.