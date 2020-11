Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d’entre nous finissent par craquer. En famille ou à l’école, au travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte les destins tragi-comiques d’individus au bord de la crise de nerfs…

Marc-André Lussier

La Presse

Très prisé à une certaine époque, plus spécifiquement au cours des années 60 et 70, le film à sketches est un genre aujourd’hui peu fréquenté. Cinq cinéastes français signent la réalisation de Selfie, un film forcément inégal, dont l’idée revient au scénariste Julien Sibony.

Même s’ils se répondent parfois au fil du récit, les différents segments restent quand même autonomes. On explore ici la dépendance que nous avons collectivement développée envers les technologies numériques interconnectées.

Thomas Bidegain, scénariste d’Un prophète et réalisateur des Cowboys, ouvre le bal avec Vlog, un segment au cours duquel les parents d’un enfant malade, incarnés par Blanche Gardin et Maxence Tual, attirent la sympathie des internautes en filmant au jour le jour l’évolution médicale de leur rejeton pour alimenter leur blogue. Ce segment est sans contredit le plus fort.

Le troll (Marc Fitoussi), 2,6/5 (Tristan Aurouet), Recommandé pour vous (Cyril Gelblat) et Smileaks (Vianney Lebasque) complètent cet exercice de style où l’on aborde la relation romantique virtuelle et les notes accordées aux relations intimes, tout autant que la surconsommation et le dévoilement collectif de données apparemment privées.

Mettant en vedette une galerie d’excellents acteurs (mentions à Elsa Zylberstein et Finnegan Oldfield), Selfie évoque avec humour des travers bien humains, mais l’ensemble aurait pu être encore plus grinçant. Il sera par ailleurs intéressant de voir cette comédie, très ancrée dans l’air du temps, comme un complément d’Effacer l’historique, un film décapant de Gustave Kuerven et Benoît Delépine (dans lequel joue aussi Blanche Gardin), que nous verrons, en principe, très bientôt.

Selfie est offert sur les plateformes du Cinéma Beaubien, du Cinéma du Musée et du Cinéma du Parc.

★★★

Comédie. Selfie de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Cyril Gelblat, Vianney Lebasque. Avec Blanche Gardin, Elsa Zylberstein, Max Boublil. 1 h 47.