L’écrivain d’un seul livre, qui l’a rendu célèbre 25 ans plus tôt, traverse sa crise de la cinquantaine en jetant le blâme de ses échecs sur sa femme et ses quatre enfants. Quand un gros chien errant et sexuellement obsédé s’installe dans la maison sans vouloir repartir, l’homme est ravi, même si la vie familiale se disloque tout autour…

Marc-André Lussier

La Presse

À part Le brio, un drame complètement extérieur à son existence, Yvan Attal s’est distingué à titre de réalisateur les quelques fois où il a fait de sa propre vie une autofiction, notamment dans Ma femme est une actrice et Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants. Quinze ans après ce dernier film, il remet à l’avant-scène le couple de cinéma qu’il forme avec Charlotte Gainsbourg, sa compagne à la ville depuis 28 ans, pour transposer le roman de John Fante dans une réalité qui pourrait être la sienne.

Dans ce récit très cynique, où la vie conjugale et familiale en prend pour son grade, Attal se glisse dans la peau de Henri Mohen, un écrivain en panne d’inspiration depuis toujours, et en panne de libido depuis trop longtemps. Henri arrive maintenant à l’âge où, dit-il, « toutes les victoires sont derrière et plus aucun projet devant ». L’aigreur se mêle à la mélancolie. Aussi trouve-t-il refuge auprès de ce chien errant — un mâtin de Naples qu’il baptise Stupide — qui vient compenser le deuil encore non résolu du chien précédent, tué il y a six mois par le doberman du voisin.

N’en pouvant plus de sa famille, responsable selon lui de sa léthargie, Henri entreprend de faire progressivement le vide autour de lui en étant odieux avec tout le monde, y compris avec celle qu’il aime, que la présence de la grosse bête puante hérisse au plus haut point. Celle-ci n’hésite pas en retour à traiter son mari de « paresseux, arrogant, égocentrique et connard ».

IMAGE FOURNIE PAR MK2 | MILE END Mon chien Stupide, d’Yvan Attal

Les gags sont parfois grossiers et le récit n’hésite pas à surfer sur les clichés de l’écrivain maudit (qui habite néanmoins une superbe maison sur la côte basque à flanc de colline avec vue sur la mer), mais Mon chien Stupide se tire quand même bien d’affaire grâce à l’affection profonde émanant de ce portrait grinçant.

Mon chien Stupide est offert sur la plateforme de MK2 | Mile End. Aussi offert par Crave/Super Écran.

★★★

Comédie. Mon chien Stupide d’Yvan Attal. Avec Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, Éric Ruf. 1 h 45.