I Am Greta : un parcours incroyable ★★★½

Plutôt que d’aller à ses cours, Greta Thunberg, une adolescente de 15 ans atteinte du syndrome d’Asperger, décide de protester devant le Parlement de la Suède afin de conscientiser les élus au grave problème du dérèglement climatique. Dès lors, une caméra la suit. Pendant un an.

Marc-André Lussier

La Presse

Elle a 15 ans. Greta Thunberg s’est un jour installée devant le Parlement suédois, seule, avec un message écrit sur un panneau de carton : « Grève d’école pour le climat ». Le documentariste Nathan Grossman, qui avait été mis au parfum de la démarche de l’étudiante grâce à un contact, a alors commencé à capter des images. Il en a fait de même pendant toute l’année qui a suivi, partout en Europe et sur la planète.

L’intérêt de I Am Greta réside principalement dans ce rappel du parcours incroyable de cette jeune fille timide, atteinte du syndrome d’Asperger, qui est parvenue à mobiliser à sa cause les jeunes du monde entier. Elle a aussi forcé les gens issus des plus vieilles générations à tendre l’oreille, quitte à les interpeller de façon très directe.

S’il tente de dessiner un portrait plus intimiste de la jeune fille, avec des moments de vulnérabilité, ce sont quand même les déclarations de Greta Thunberg devant les grands de ce monde qui retiennent l’attention.

IMAGE FOURNIE PAR MÉTROPOLE FILMS I Am Greta. Documentaire de Nathan Grossman, avec Greta Thunberg, Malena Ernman, Svante Thunberg, 1 h 37.

« Vous nous avez menti et vous nous avez donné de faux espoirs », a-t-elle lancé au cours d’une allocution au Parlement britannique. Puis, à l’ONU : « Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles vides ! » Grossman capte d’ailleurs magnifiquement les réactions des dirigeants, qui passent vite de la condescendance à l’étonnement, pendant que l’adolescente, très lucide sur tous les aspects de sa tournée, les vilipende vertement au nom de tous les jeunes — et moins jeunes — écoanxieux de la planète.

Il y a bien quelques moments pour nous faire voir l’envers du décor (la traversée de l’Atlantique en petit voilier en découragerait plus d’un), mais I Am Greta ne nous en apprendra guère plus sur le plan factuel. Il émane aussi de ce film une certaine tristesse, dans la mesure où la pandémie a freiné un mouvement qui était bien en marche.

I Am Greta est offert en version originale — suédoise et anglaise — sur iTunes (Apple TV), de même que sur les plateformes des câblodistributeurs.

