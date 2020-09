La vie d’une jeune femme, entraînée depuis toujours par ses parents à détourner les règles en escroquant, en arnaquant et en volant à chaque occasion, est complètement bouleversée quand une inconnue rencontrée par hasard est invitée à intégrer la famille.

Marc-André Lussier

La Presse

Révélée en 2005 grâce à Me and You and Everyone We Know, Miranda July n’avait pas fait entendre sa voix singulière depuis The Future, réalisé il y a neuf ans. Kajillionaire s’inscrit dans le grand ensemble de ces portraits dépeignant des familles qui, des Bougon québécois jusqu’aux « parasites » coréens, connaissent toutes les règles d’un système pour mieux les contourner et en tirer profit.

C’est ce que fait depuis toujours, à sa façon, la famille Dynes, de Los Angeles. Posant sur elle un regard à la fois tendre et satirique, Miranda July, qui signe également le scénario de son film, montre comment Robert (Richard Jenkins) et Theresa (Debra Winger) ont su créer une dynamique familiale singulière avec Old Dolio (Evan Rachel Wood), leur fille unique, tout en apprenant à cette dernière à faire un doigt d’honneur à la société.

C’est d’ailleurs à bord du vol de retour d’un voyage éclair à New York — des billets gagnés lors d’un concours —, effectué uniquement dans le but de réclamer une assurance pour « perte de bagages », que la famille rencontre Melanie (Gina Rodriguez). La présence de cette jeune femme viendra complètement changer la donne au sein du trio, au grand désarroi d’Old Dolio. Cette dernière commencera d’ailleurs à se poser des questions sur la « normalité » de sa situation quand elle aura accès à d’autres histoires familiales.

IMAGE FOURNIE PAR UNIVERSAL PICTURES CANADA Kajillionaire, de Miranda July

Kajillionaire séduira d’abord les spectateurs déjà familiarisés avec le cinéma de Miranda July. Les autres pourront mettre un moment à s’habituer au ton un peu étrange qu’emprunte la cinéaste, mais ils découvriront un univers duquel émane une vibrante humanité, malgré les apparences.

★★★

Kajillionaire. Comédie dramatique de Miranda July. Avec Evan Rachel Wood, Debra Winger, Gina Rodriguez. 1 h 46.

