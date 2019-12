Un super agent secret habitué à travailler seul et un jeune génie idéaliste doivent joindre leurs efforts pour déjouer les plans dévastateurs d’un ennemi puissant et laver la réputation de l’espion, accusé à tort.

Danielle Bonneau

La Presse

Bienvenue dans l’univers d’un agent secret aussi charismatique que redoutable, qui a recours à de multiples gadgets pour accomplir ses missions. Cette introduction aux films d’espions est plutôt originale grâce au personnage du génie Walter Beckett, qui refuse de faire du mal. Même s’il s’attire des moqueries, le jeune homme tient à mettre au point des inventions inoffensives.

Interprété par Tom Holland (Spider-Man dans Spider-Man : Homecoming et Avengers : Infinity War), Walter Beckett est très différent du super-espion Lance Sterling, à qui Will Smith (franchise Men in Black, Gemini Man) prête beaucoup plus que la voix. On sent sa présence derrière le personnage aux épaules carrées et sûr de lui, mais aussi derrière le pigeon qu’il devient à la suite d’une erreur, qui s’avérera salutaire. Sa transformation en oiseau engendre des situations cocasses qui lui donneront l’occasion d’apprécier la valeur inestimable du travail en équipe.

Les studios Blue Sky, à qui l’on doit notamment la franchise Ice Age (L’ère de glace), ont travaillé sur ce film bien avant de devenir la propriété de Disney, lors de l’achat de Twentieth Century Fox. Les créateurs touchent une corde sensible avec la mère de Walter, Wendy Beckett (Rachel Brosnahan), policière ayant péri dans l’exercice de ses fonctions, qui encourage son fils à demeurer lui-même. Son influence se fait sentir tout au long du film.

Celui-ci comporte maints rebondissements rocambolesques, des scènes d’action et une bonne dose de comédie. Le message est clair : il faut croire en soi. Et la violence n’est pas la réponse à tout.

★★★½

Film d’animation. Spies in Disguise (V. F. : Espions incognito), de Troy Quane et Nick Bruno. Avec les voix de Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones. 1 h 44.

> Consultez l’horaire du film : https://ouvoir.ca/2019/spies-in-disguise