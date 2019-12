Jumanji: The Next Level : dans la même veine ★★★

Les quatre jeunes adultes qui ont survécu à leur première incursion dans le jeu vidéo Jumanji, il y a deux ans, se retrouvent dans une nouvelle version du jeu, au niveau de difficulté plus élevé. Cette fois, ils ne choisissent pas leur avatar et doivent composer avec de nouveaux compagnons.

Danielle Bonneau

La Presse

Il y a deux ans, Jumanji : Welcome to the Jungle, a surpassé les attentes. Vaguement inspiré du film original Jumanji, qui datait de 1995, il plongeait le public dans un univers inédit. Cette fois-ci, l’élément de surprise n’est plus présent. Mais l’intérêt est maintenu grâce à divers stratagèmes.

C’est avec plaisir qu’on retrouve les quatre personnages au cœur de l’intrigue : le Dr Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), le Dr Shelly Oberon (Jack Black), Ruby Roundhouse (Karen Gillan) et Mouse Finbar (Kevin Hart). Une cinquième se joint à eux, Ming (Awkwafina), qui s’intègre au quatuor remarquablement bien.

Les quatre jeunes, qui étaient leur alter ego dans le film précédent, sont aussi de retour. Mais ils ne recouvrent pas nécessairement le même avatar. Deux nouveaux personnages s’ajoutent, Grandpa Eddie (Danny DeVito) et son ex-associé Milo (Danny Glover). Et c’est là la force du film, puisque chacun découvre ses forces et ses faiblesses dans son nouveau rôle.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR COLUMBIA PICTURES Affiche du film Jumanji : The Next Level

Grandpa Eddie et Milo ne sont à l’écran qu’au début et à la fin, mais ils sont tout de même omniprésents. Dwayne Johnson s’exprime et boite comme Grandpa Eddie, qui est aigri et se remet d’une opération à la hanche. Kevin Hart imite le vieil ami Milo, qui parle lentement et ne donne pas des informations cruciales à temps. L’incompréhension des règles du jeu des deux vieillards permet de les répéter… et de mettre le public plus jeune (de plus de 13 ans) dans le coup.

L’action et l’humour sont au rendez-vous. Le réalisateur et coscénariste Jake Kasdan, de nouveau aux commandes du film, a manifestement obtenu un plus gros budget. Si l’on en croit la dernière scène, pendant le générique, il a d’autres desseins pour la franchise. Un retour aux sources à prévoir ?

★★★

Jumanji : The Next Level (Jumanji : le prochain niveau), un film d'aventure de Jake Kasdan. Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart. 2h03

