C’est l’histoire de Queen et Slim, couple – afro-américain, précisons-le – forcé de prendre la fuite après que l’homme eut tué un policier dans un geste d’autodéfense, à la suite d’un contrôle routier. Dans des États-Unis où la relation entre les Noirs et la police est pour le moins tendue, certains les voient comme des héros, d’autres n’approuvent pas leur exode vers la liberté.

Marissa Groguhé

La Presse

Le tout premier scénario de film signé par Lena Waithe (The Chi, Master of None) dépeint une hideur de la société américaine qui peut difficilement laisser le spectateur de marbre. S’il ne mettra pas tout le monde d’accord, Queen & Slim fera au moins réfléchir, discuter. Pour cela, d’abord, il revêt une importance particulière.

Aux États-Unis, les Noirs sont ceux qui sont le plus souvent contrôlés sur la route. Ils sont plus susceptibles d’être fouillés durant ces interventions. D’être arrêtés. D’être victimes de violence, psychologique et physique.

À partir de ces faits, Lena Waithe a bâti son histoire et a créé des personnages si profondément humains — dans leur naïveté, leur colère, leur peur ou leur histoire d’amour — que leur destinée ne peut que nous tenir à cœur.

IMAGE FOURNIE PAR UNIVERSAL Queen & Slim

Le jeu de la splendide Jodie Turner-Smith (Queen – dans son premier grand rôle) et de l’incroyable Daniel Kaluuya (Slim – Get Out, Black Panther) est irréprochable, malgré la complexité des émotions que leurs personnages traversent. Les deux acteurs sont de tous les plans et on ne se lasse jamais de les voir.

La réalisatrice Melina Matsoukas (elle aussi à la barre de son premier long métrage) propose un visuel prenant. Le film se déroule en grande partie sur la route. Mais les prises de vue qui montrent Queen et Slim assis derrière un pare-brise sont diverses, originales, jamais redondantes. Matsoukas dépeint avec une poésie à la fois réaliste et enchanteresse les paysages entre l’Ohio et la Floride, comme un troisième compagnon de route.

Entre le drame politique et romantique et le thriller, Queen & Slim est à couper le souffle.

★★★★

Drame. Queen & Slim (V.F. : Queen et Slim), de Lena Waithe. Avec Daniel Kaluuya et Jodie Turner-Smith. 2 h 12.

> Consultez l’horaire du film : https://ouvoir.ca/2019/queen-slim