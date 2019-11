Dans l’espoir de relancer une image de marque qui a perdu de son lustre dans les années 60, le constructeur américain Ford décide de rivaliser sur la piste avec Ferrari en confiant le projet au designer de génie Carroll Shelby. Toutefois, l’entourage de ce dernier, l’as pilote Ken Miles en tête, ne plaît pas à la haute direction de Ford.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

On prend une histoire à portée universelle qui a marqué l’histoire du sport automobile. On confie les rôles principaux à des acteurs d’exception et on met tout en œuvre pour tourner des séquences sur piste les plus authentiques possible. Ford contre Ferrari est une mécanique bien huilée qui roule à fond la caisse pendant près de 152 minutes.

Le film est porté par Matt Damon et Christian Bale, qui affichent une superbe complicité bien qu’il s’agisse de leur premier rendez-vous à l’écran – bonjour la bagarre à coup de pain tranché !

Damon se glisse dans le rôle du légendaire Carroll Shelby avec toute la nuance nécessaire. On se plaît à reconnaître le personnage plus grand que nature qui nous a été décrit par des collègues qui ont eu la chance de le côtoyer. Quant à Christian Bale, il est diablement à l’aise dans la peau du Britannique Ken Miles, mécano-pilote rugueux, rebelle et opiniâtre.

Si le réalisateur James Mangold (Logan, Walk the Line) se permet quelques raccourcis que remarqueront les connaisseurs, il arrive au fil en évitant les pièges patriotiques et les caricatures grossières.

IMAGE IMDB Ford contre Ferrari

On lui pardonne aussi les quelques plans où les pilotes se toisent au freinage alors qu’ils filent à plus de 340 km/h ; ça rajoute à l’intensité dramatique, mais c’est invraisemblable. C’est toutefois l’un des seuls accrocs qu’on a relevés quant au réalisme du sport automobile, sans doute parce que toutes les séquences ont été tournées sur circuit, sans recours à l’imagerie numérique.

Mangold, Damon et Bale ont, somme toute, réussi un film qui plaira au grand nombre, mais encore plus aux amateurs de course — pour qui on se permet de rehausser notre note à quatre étoiles !

★★★½

Ford contre Ferrari. Drame sportif de James Mangold. Avec Matt Damon et Christian Bale. 2 h 32.

> Consultez l’horaire du film : https://ouvoir.ca/2019/ford-v-ferrari